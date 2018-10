Die Société nationale de circulation automobile (SNCA) will den Kunden aus dem Norden des Landes einen verbesserten Dienst anbieten und wird deshalb ab 2020 eine Zentrale in der Aktivitätszone in Fridhaff eröffnen.

SNCA zieht 2020 nach Fridhaff um

Wer im Norden des Landes ein Fahrzeug anmelden will, muss sich ab 2020 nach Fridhaff begeben. Dort will die SNCA nämlich eine neue Filiale eröffnen.

(SH) - Die Société nationale de circulation automobile (SNCA) will den Kunden aus dem Norden des Landes einen verbesserten Dienst anbieten und wird deshalb ab 2020 eine Zentrale in der neuen Aktivitätszone in Fridhaff eröffnen.

Dieser Standort hätte nicht nur den Vorteil, dass er leicht zu erreichen wäre, sondern auch jenen, dass alle Dienste der SNCA an einem einzigen Ort angeboten werden können. So sollen in zwei Jahren in den neuen Räumlichkeiten sowohl die Zulassungen und Immatrikulationen von Fahrzeugen als auch die Verwaltungshandlungen betreffend der Führerscheine abgewickelt werden können. Zudem soll in Fridhaff ein Übungsplatz für Fahrschüler entstehen.



Der neue Standort in Fridhaff wird die aktuelle SNCA-Filiale von Wilwerwiltz sowie die Centres d'examen pratique aus Ingeldorf und Diekirch ersetzen.

Kurzzeitig hatte ein Umzug der SNCA in die Gewerbezone in Hosingen im Raum gestanden. Diese Pläne sind damit vom Tisch.