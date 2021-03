Sky ECC: Wenn die Polizei auf Gegenspionage setzt

Ein wegweisender Kriminalfall aus Belgien könnte auch Kreise nach Luxemburg ziehen.

(str) - Es war die größte Cyberpolizei-Operation in der belgischen Kriminalgeschichte. Nicht ohne stolz zog die dortige föderale Staatsanwaltschaft bereits am Dienstag eine erste Bilanz: Rund 1.600 Polizisten schlugen gleichzeitig um Punkt fünf Uhr an 214 Orten in Belgien zu – auch mit Unterstützung der Polizeispezialeinheit aus Luxemburg.

Am Ende der Rechnung stehen 17 Tonnen Kokain, 1,2 Millionen Euro Bargeld und 48 Festnahmen, darunter auch Anwälte und zwei mutmaßlich korrupte Polizisten ...