Skurrile Ausreden und gern gezahlte Geldbußen

Tania Bremer ist eine von 83 "Pecherten" der Stadt Luxemburg, die Strafzettel an Parksünder verteilen. Allzu häufig sparen diese nicht mit grotesken Erklärungen und Beschimpfungen. In ihrem Alltag muss die junge Frau aber auch Fingerspitzengefühl beweisen. Ein Porträt.

9 Uhr im Bahnhofsviertel. Tania Bremer, seit 17 Jahren Agent municipal des hauptstädtischen Service Parking, kontrolliert ein parkendes Auto in der Avenue de la Gare. Eine Vignette de stationnement résidentiel liegt hinter der Windschutzscheibe. Weil der Besitzer in einem anderen Stadtteil wohnt, liegt auch noch eine weiße Parkscheibe daneben. Demnach alles in Ordnung.



Strenge Kontrolle der Lieferzonen

Mehrere Fahrzeuge, auch von Handwerksfirmen, die auf den als Lieferzone gekennzeichneten Stellplätzen stehen, merkt die Beamtin sich ...