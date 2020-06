Die Abbauarbeiten am Skip-Pavillon haben begonnen - neuer Standort ist ein Geländeteil gegenüber der Maison de l'innovation.

Skip-Pavillon: Umzug nach Belval

Seit Mai 2005 befindet sich in direkter Nähe zum Kreisverkehr Raemerich in Esch/Alzette der Skip-Pavillon. In den vergangenen 15 Jahren wurden in den Räumlichkeiten des Pavillons unterschiedliche Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen und Workshops organisiert. Vor Kurzem ist mit dem Abbau des Multifunktionsgebäudes begonnen worden. Der Pavillon wird hinsichtlich der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 nämlich nach Belval umtransportiert.

Der neue Standort wird ein freies Geländeteil gegenüber der Maison de l’innovation sein. Laut dem Kommunikationsbeauftragten des Fonds Belval, Didier Damiani, soll das Skip-Gebäude späterhin dem Organisationsteam von Esch 2022 zu unterschiedlichen Zwecken zur Verfügung stehen.

Spiegelbild des hügeligen Landschaftsbildes

Die Errichtung des Pavillons in unmittelbarer Nähe zu den Hochöfen und übrigen Industriebauten in Belval war vor etlichen Jahren das erste Projekt des Fonds Belval, das im Zusammenhang mit der Revitalisierung der ehemaligen Industriebrache Belval angestrebt worden war.

Das wellenförmige Profil des Skip ist als Spiegelbild des hügeligen Landschaftsbildes im Süden Luxemburgs konzipiert worden. Seine Bezeichnung entlehnt das Gebäude den Gefäßen, die einst das Erz über Schrägaufzüge zum Gichtverschluss zur Beschickung des Hochofens beförderten.

Auch war der Pavillon von vornherein so gebaut worden, dass er zu jedem Moment ab- oder umgebaut werden kann. Seitens des Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) gibt es unterdessen eine Anfrage, um das Grundstück nahe dem Kreisverkehr Raemerich, auf dem der Skip-Pavillon sich aktuell befindet, zu erwerben. Dies hinsichtlich des Baus des neuen Südspidol in unmittelbarer Nähe.

