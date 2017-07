Von Lena Vandivinit



Eingebettet in die Natur rund um die Petruss, deren Stille und Schönheit jeden Besucher in ihren Bann zieht, zwischen historischen Bauwerken und malerischen Spazierwegen gelegen, ist der Skatepark in Luxemburg-Grund seit einem Jahr eine Oase für Kinder und Jugendliche, die sich austoben wollen ...