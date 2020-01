Sitzstreik vor der Haustür in Esch

Eine Frau aus Esch fühlt sich seit Kurzem unwohl, wenn sie mit ihrem Wagen die Garage verlässt. Eine Reklametafel versperrt ihr die Sicht, sagt sie.

Wenn die 70-jährige Chantal Brandenbourger sich ungerecht behandelt fühlt, dann nimmt sie das nicht einfach so hin. Dann setzt sie sich ein. Sie wehrt sich. So viel steht fest.



Erst vor Kurzem verhinderte sie durch ihren Einsatz, dass ein Mülleimer an der Laterne vor ihrer Haustür angebracht wurde. Fast eine Stunde klammerte sie sich an den Mast fest und behinderte so die Arbeiten. Nun wurde die Tonne ein paar Meter weiter neben einer Bushaltestelle angebracht.



Genau diese Haltestelle sorgt jetzt für Unmut bei Chantal Brandenbourger ...