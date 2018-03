Luxemburger Medienberichten zufolge sollen Häftlinge im Gefängnis in Schrassig in den Sitzstreik getreten sein. Der Protest richte sich gegen die Haftbedingungen. Die Behörden dementieren.

Sitzstreik in Schrassig

Luxemburger Medienberichten zufolge sollen Häftlinge im Gefängnis in Schrassig in den Sitzstreik getreten sein. Der Protest richte sich gegen die Haftbedingungen. Die Behörden dementieren.

(ham) - Bereits mehrmals haben die Häftlinge in Schrassig in den vergangenen Tagen mit einer Protestaktion gedroht. Nun sollen sie ihre Drohung in die Wirklichkeit umgesetzt haben. Das meldet am Samstagmorgen die Gratiszeitung "L´Essentiel". Demnach seien mehrere Häftlinge in den Sitzstreik getreten. Konkrete Zahlen werden aber nicht genannt.

Dass es bis dahin nur bei der Drohung geblieben sei, meldet hingegen RTL. Der Sender beruft sich dabei auf Aussagen eines Justizsprechers. Demzufolge hätten die Betroffenen in den vergangenen Tagen tatsächlich zwei Mal mit einer Protestaktion gedroht, diese aber noch nicht in die Tat umgesetzt.

Der Protest richte sich gegen die aktuellen Haftbedingungen. Das Gefängnis sei überfüllt, die Arbeitsbedingungen schlecht. Man verstoße gegen Menschenrechte und die Häftlinge würden kaum auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet, so die Vorwürfe. Der Aufruf zum Streik sei über soziale Netzwerke gestartet worden, meldet "L'Essentiel". Die Zeitung erinnert daran, dass die Ligue des Droits de l'Homme zuletzt auch soziale Maßnahmen für Häftlinge gefordert hatte, die in Schrassig einer bezahlten Tätigkeit nachgingen.



Aufstand in Schrassig : "Häftlinge stellten keine Forderungen"

Zuletzt hatte es im September 2016 einen Aufstand in Schrassig gegeben, bei dem 19 Häftlinge die Türen in ihrem Zellenblock versperrt hatten, um eine Matratze im Gemeinschaftsraum in Brand zu stecken. Der Aufstand hatte damals für viel Aufregung in der Öffentlichkeit gesorgt.