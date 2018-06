Überschwemmte Straßen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume: am Freitagmorgen brach eine wahre Sintflut über Luxemburg hinein. Die Regierung hat die nationale Krisenzelle aktiviert.

Sintflutartiger Regen, überschwemmte Straßen und Erdrutsche

Überschwemmte Straßen, Erdrutsche und umgestürzte Bäume: am Freitagmorgen brach eine wahre Sintflut über Luxemburg hinein. Die Regierung hat die nationale Krisenzelle aktiviert.

(mth) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux hatte noch in der Nacht die Alarmstufe Rot ausgerufen, da am frühen Freitagmorgen mit über 40 Litern Regen pro Quadratmeter gerechnet werden musste. So kam es dann auch. Im gesamten Großherzogtum öffnete der Himmel in den frühen Morgenstunden seine Schleusen und wolkenbruchartige Niederschläge gingen über ganz Luxemburg nieder. Die Rettungskräfte mussten in der Nacht und den frühen Morgenstunden bereits zu über 100 Einsätzen ausrücken.

Laut dem agrarmeteorologischen Messnetz Agrimeteo fielen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens in Bollendorf 63 Liter pro Quadratmeter, in Echternach 52 Liter und in Waldbillig 67 Liter. In Wasserbillig fielen sogar 72 Liter pro Quadratmeter.

9 Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf

Bilder aus dem Müllerthal, wo die Niederschläge besonders verheerend waren. CIS Berdorf-Bollendorf

Um 3 Uhr in der Nacht hat die Regierung auch die nationale Krisenzelle aktiviert, um die Rettungsarbeiten zu koordinieren.

Iwwerschwemmungen : D’Regierung huet d'Cellule de Crise vum Haut-Commissariat à la Protection nationale aktivéiert, mir sinn an enkem Kontakt. Mir wäerten de Moien am Regierungsrot iwwer Direkthëllef decidéieren. Merci de Rettungsdéngschter fir hiren Asatz. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 1, 2018

Schwer betroffen ist vor allem der Osten des Landes mit dem Müllerthal, Waldbillig und Consdorf, wo manche Straßen überschwemmt wurden und Äste oder Bäume auf der Fahrbahn lagen. In Müllerthal saßen 18 Personen auf einem Campingplatz fest, sie mussten von den Rettungsdiensten evakuiert werden. Eine Person musste sich auf einem Baum in Sicherheit bringen. Die Weiße Ernz war zwischen 1.15 Uhr von 48 Zentimetern auf 179 Zentimeter um 4 Uhr angeschwollen.

Ein Video aus dem Müllerthal:

[intempérie] Premières images de la région du Müllerthal durement touchée par les intempéries de la nuit. #cgdis #intemperie pic.twitter.com/POjD2C2E2b — Services Secours Lux (@CGDISlux) June 1, 2018

In Grundhof waren die Bewohner eines Hauses vom Wasser eingeschlossen, auch hier mussten die Rettungskräfte eingreifen. Die Straße zwischen Grundhof und Berdorf im Müllerthal ist komplett gesperrt. In Waldillig wurde das Trinkwasser ungenießbar, nachdem eine Pumpe überschwemmt wurde. In Grundhof war zudem ein Heizöltank ausgelaufen, eine Ölsperre musste erreichtet werden. In Müllerhal wurde das Hotel Le Cigalon schwer von den Wassermassen beschädigt.

An mehreren Orten gab es auch Erdrutsche, so etwa zwischen Bettel und Heisdorf und zwischen Wasserbillig und Echternach. Auch in den angrenzenden Regionen Deutschlands und Belgiens ist die Situation prekär, an vielen Orten wurden Straßen durch umstürzende Bäume und Wassermassen blockiert.

4 Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay

Auch in der Hauptstadt gab es Überschwemmungen, wie hier im Reckenthal. Foto: Guy Jallay

Auch im Pfaffenthal hatte das Wasser sich einen Weg in die Rue Mohrfels gebahnt, Keller mussten ausgepumpt werden:

6 Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay

Überflutung im Pfaffenthal. Foto: Guy Jallay





Der Sauerstaden in Bollendorf ist derzeit wegen Überflutung gesperrt, die Straße Bollendorf-Nusbaum nur bedingt befahrbar. In Richtung Camping Altschmiede gab es mehrere Hangrutsche, auch dort ist die Zufahrt nur bedingt befahrbar. Die N 10 an der Sauer ist ebenfalls zur Zeit nur bedingt befahrbar aufgrund eines Erdrutschs und der Überschwemmungen.





3 In Müllerthal mussten 18 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Foto: Administration des services de secours

In Müllerthal mussten 18 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Foto: Administration des services de secours

In den kommenden Stunden sollen die Regenfälle zwar in ihrer Intensität nachlassen, aber dennoch anhalten, sodass nicht sofort mit einem Rückgang des Wasserspiegels zu rechnen ist. Mit außergewöhnlich starken Niederschlägen wie in der Nacht sei nicht mehr zu rechnen, heißt es bei Meteolux, trotzdem gilt weiterhin die Warnstufe Gelb. Für den Rest des Tages gibt es Gewitterwarnungen, so dass örtlich weiterhin mit ergiebigen Niederschlägen und Überschwemmungen zu rechnen ist.

Ein Video zeigt eine überflutete Straße in Rosport:

Auch die Petruss hatte sich am Morgen in einen reißenden Bach verwandelt:

Ein Video aus dem Birelergrund zwischen Neuhäuschen und Sandweiler:

Ein Video aus Irrel bei Echternach:

Dieser Artikel wird zeitnah aktualisiert.