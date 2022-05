Heute ist Weltnichtrauchertag. Grund genug also, die eine Frage an unsere Leserschaft zu richten. Also Hand aufs Herz: Sind Sie Raucher?

Frage des Tages

Sind Sie Raucher?

Heute ist Weltnichtrauchertag. Grund genug also, die eine Frage an unsere Leserschaft zu richten. Also Hand aufs Herz: Sind Sie Raucher?









Mehr zum Thema:

„Zigaretten müssen mindestens 10 Euro kosten“

84-Jähriger exportiert 40 Tonnen Tabak illegal aus Luxemburg

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.