„Mein Mandant fühlt sich moralisch schuldig, ist aber wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung rechtlich nicht zu belangen“, sagt der Anwalt des Mannes, der durch seine Flucht vor einer Kontrolle für den Tod eines Polizeibeamten verantwortlich gemacht wird.

„Simplistisch und rechtlich falsch“

„Er bereut, was er getan hat“, erzählt Maître Daniel Baulisch am Dienstagmittag dem „Luxemburger Wort“. „Er weiß, dass wenn er sich anders verhalten hätte, es nicht zu dem Unfall gekommen wäre. Er fühlt sich moralisch verantwortlich für den Tod des Polizisten.“ Er, das ist der Klient des Anwalts aus Diekirch, ein 37-jähriger Mann aus dem Norden des Landes.



Wendemanöver vor der Kontrolle



Kurz vor zwei Uhr morgens war er am vergangenen Samstag in Wemperhardt unterwegs, als er bemerkte, dass die Polizei einen Kontrollposten eingerichtet hat. „E gudde Strapp virdrun“, wie der Anwalt betont, habe er dann auf der N7 gewendet, um der Kontrolle zu entgehen. Nicht weil er „voll“ gewesen sei, sondern weil er am Abend Alkohol getrunken habe, so Me Baulisch.



Anwalt Daniel Baulisch: "Wir müssen zwischen moralischer und rechtlicher Schuld unterscheiden." Foto: Gerry Huberty

Nach nicht einmal einem Kilometer sei er auf den Parkplatz der Shell-Tankstelle gefahren und habe dann dort gemeinsam mit seinem Beifahrer gewartet. „Von einem Unfall hat mein Klient in der Nacht nichts mitbekommen“, betont Baulisch.



Am Sonntagnachmittag hat ein Untersuchungsrichter den geflüchteten Autofahrer u.a. wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung beschuldigt. Laut Staatsanwaltschaft gilt der Autofahrer durch seine Flucht vor der Polizei als Auslöser für den tödlichen Unfall.

Sekundenbruchteile mit Folgen

„Diese Schlussfolgerung ist simplistisch und juristisch falsch“, hält dem jedoch Anwalt Daniel Baulisch entgegen. „Es ist offensichtlich, dass es nicht zur Verfolgungsfahrt gekommen wäre, wenn mein Mandant sich der Kontrolle gestellt hätte. Aber dann zu sagen, er sei deswegen für den Tod eines Menschen verantwortlich, das ist nicht akzeptabel.“



„Schuld aller Beteiligten prüfen“



„Wir müssen zwischen moralischer und rechtlicher Schuld unterscheiden“, fährt der Anwalt fort. „Der Unfall hat andere Umstände. Und die müssen geklärt werden. Wir wollen wissen, warum es tatsächlich zu diesem Unfall gekommen ist. Und auch die Familien haben ein Recht, zu wissen, was geschehen ist.“



Angeklagter weiter in U-Haft

Der 37-jährige Beschuldigte befindet sich indes noch immer in Untersuchungshaft. „Eine nicht gerechtfertigte Inhaftierung“, hebt Daniel Baulisch hervor. „Trotzdem habe wir uns entschieden, diese Entscheidung diese Woche nicht anzufechten. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten zur Ruhe kommen, dass die Familien zur Ruhe kommen, dass auch mein Mandant zur Ruhe kommt, denn auch er hat eine Familie. In Untersuchungshaft wird er medizinisch und psychiatrisch betreut. Wenn der Haftbefehl aber kommende Woche nicht aufgehoben wird, dann werde ich die notwendigen Schritte unternehmen.



* Zunächst hatten mehrere Quellen übereinstimmend berichtet, im Polizeibus hätten sich zwei Beamte und drei Polizeischüler befunden. Dies hat sich aber im Nachhinein als falsch herausgestellt.