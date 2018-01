(tom) - Viel zu tun hatten die Feuerwehren des Landes in der Silvesternacht. Die gemeldeten Brände gingen aber offensichtlich glimpflich aus, es wurde niemand verletzt.

In Nospelt wurde die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zu einer brennenden Friteuse gerufen, in Bettemburg brannte kurz darauf ein Mülleimer. In Wasserbillig entzündete sich kurz vor 23 Uhr eine Hecke, wahrscheinlich durch einen Feuerwerkskörper.

In Grevenmacher mussten die Feuerwehrleute kurz nach MItternacht einen Baum löschen, in Schifflingen und Cents brannte Müll bzw. ein Container.

Auch jenseits der Grenze sorgten die Silvesterraketen für Feuerwehreinsätze. In zwei Trierer Stadtteilen sowie in Waldrach brannten ebenfalls Hecken, ausgelöst durch Feuerwerkskörper.