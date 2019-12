Silvesternacht: Raketen und Co. sicher abfeuern

Knallen und leuchten soll es! Doch beim Zünden von Feuerwerkskörpern sollten Silvesterfans auf einige wichtige Details achten. Alain Klein, Leiter der CGDIS-Präventionsabteilung, gibt nützliche Tipps.

Drei, zwei, eins ... Frohes neues Jahr! Am Dienstag um Mitternacht ist es so weit, dann wird Silvester gefeiert. Und für viele gehört zum guten Rutsch neben der schicken Kleidung und dem Schampus auch ein Feuerwerksspektakel dazu. Diese Meinung teilen die Verantwortlichen mehrerer Gemeinden in Luxemburg aber nicht. Das Abfeuern von Feuerwerkskörpern ist zum Jahreswechsel nicht überall im Großherzogtum erlaubt.

Grund dafür seien der Lärm, die Verschmutzung der Straßen und Wohngebiete sowie die potenzielle Gefahr, die durch das Hantieren mit Feuerwerksraketen und Böllern ausgeht ...