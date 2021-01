Unser Fotograf Guy Jallay hat sich in der Silvesternacht auf den Weg durch die Hauptstadt gemacht. Wo sonst gefeiert wird, war in diesem Jahr alles still und verlassen. Und das gilt nicht nur für Luxemburg.

Silvester 2020: Leere Straßen, dunkle Säle

Guy Jallay hat schon die ein oder andere Nacht auf Luxemburgs Straßen verbracht. Der langjährige Fotograf des „Luxemburger Wort“ weiß, wo etwas los ist, was zu fotografieren lohnt. In der Silvesternacht fällt normalerweise die Auswahl nicht allzu schwer. Doch auch das war in diesem Jahr aus bekannten Gründen anders...

Eine Bildergalerie hat er, allein schon aus beruflichem Stolz, trotzdem geliefert.

16 Silvesternacht 2020/21: Leere Straßen.

um weitere Bilder zu sehen. Die sichere Variante: Anstoßen per Webcam. Foto: Guy Jallay Leere Straßen: Rives de Clausen. Foto: Guy Jallay Leere Straßen: Rives de Clausen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Immerhin die Lichter sind noch an: Place d'armes. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Aber wo sonst gefeiert wird, blieb alles dunkel: das Theaterfoyer. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Vielerorts wurden private Feuerwerke abgeschossen , hier in Bettingen/Mess (Gemeinde Dippach) Foto: Guy Jallay Leere Straßen: rue de la Reine. Foto: Guy Jallay Eine wahrscheinlich entspannte Polizeipatrouille. Foto: Guy Jallay Leere Straßen: rue du Marché aux Herbes (oberer Teil). Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Leere Straßen: Knuedler, Place Guillaume. Foto: Guy Jallay

Auch die Bilderdienste der Presseagenturen sind um diese Zeit, also am Morgen nach der weltweiten Party, normalerweise voll mit Bildern von feiernden Menschen vor hell erleuchtetetm Nachthimmel. Doch erwartungsgemäß sehen auch diese Fotos in diesem Jahr etwas anders aus.

16 Verhaltene Feiern in aller Welt.

um weitere Bilder zu sehen. Routineeinsatz: Polizeikräfte auf den Champs Elysées in Paris. Hier gilt eine Ausgangssperre von 20 Uhr an Silvester bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen. Foto: AFP Ein einsamer Polizist patrouilliert am Trocadero vor dem beleuchteten Eiffelturm. Foto: Stefano Rellandini/AFP/dpa Selfie mit Polizei am Victoria Harbour in Hongkong. Alle Veranstaltungen rund um das neue Jahr sowie Feuerwerkshows wurden allerdings untersagt. Foto: Keith Tsuji/ZUMA Wire/dpa Der Stephansplatz in Wien. Auch hier herrscht Ausgangssperre. Foto: Hans Punz/APA/dpa Ein Blick nach Ägypten: Ein Feuerwerk erhellt den Himmel über der Rod El-Farag Axis (Tahya Masr Brücke) in Kairo. Fadel Dawood/dpa Ausharren im Schneeregen: Polizisten überwachen am Deutschen Eck in Koblenz, am Zusammenfluss von Rhein und Mosel, die Einhaltung der Corona-Bedingungen, also das Alkohol- und Feuerwerksverbot. Foto: Thomas Frey/dpa Köln: Polizisten kontrollieren am Silvesterabend den Platz vor dem Hauptbahnhof, im HIntergrund der Kölner Dom. Hier kam es im Jahr 2015 zu einer Vielzahl von sexuellen Übergriffen. In diesem Jahr bestand keine Gefahr. Foto: Henning Kaiser/dpa Die längste Theke der Welt wirkt in diesem Jahr noch länger: Mitarbeiter des Ordnungsamtes patrouillieren in der nahezu menschenleeren Düsseldorfer Altstadt. Foto: Roberto Pfeil/dpa Leipzig: Ein Polizeifahrzeug auf dem leeren Augustusplatz. HIer gilt Versammlungs- und Böllerverbot. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil Schlechte Zeiten für Ballonverkäufer: In Podgorica (Montenegro) sind Versammlungen verboten... Foto: AFP ...aber vielleicht haben ja wenigstens diese beiden Interesse. Foto: AFP Mit Versammlungen scheint man dagegen in Nordkorea kein Problem zu haben: Die offizielle Neujahrsfeier mit Nationalflagge in Pjöngjang. Foto: AFP Das Unterhaltungsprogramm der Feier in Pjöngjang. Foto: AFP An der Copacabana in Rio de Janeiro sind Feiern in diesem Jahr verboten. Auch hier ist deutlich weniger los. Foto: AFP Auch das vielleicht populärste Motiv der Silvester-Bildergalerien zeigt eine menschenleere Kulisse: Der "New Year's Eve Ball" am New Yorker Time Square fällt dieses Jahr fast ohne Zuschauer. Foto: Getty Eine Show gab es trotzdem: Zum Beispiel von Jennifer Lopez. Foto: Getty Images





