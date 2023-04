Philippe Meyers wurde an die Spitze des Gemeindesyndikats gewählt. Zudem haben die Mitglieder beschlossen, die Justiz einzuschalten.

Nach Rücktritt von Yves Wengler

SIGI hat neuen Präsidenten

Philippe Meyers wurde an die Spitze des Gemeindesyndikats gewählt. Zudem haben die Mitglieder beschlossen, die Justiz einzuschalten.

(TJ) - Philippe Meyers wird neuer Präsident des Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique (SIGI). Der Schöffe der Gemeinde Dippach wurde von den Vertretern der Mitgliedergemeinden auf diesen Posten gewählt, das meldet Radio 100,7 am Mittwoch. Meyers ist seit dem Rücktritt von Jean-Paul Bleser Schöffe in der Südgemeinde. Der 47-Jährige ist Leiter des informatischen Dienstes der Stadt Esch.

Der vormalige Präsident und Bürgermeister von Echternach, Yves Wengler, war Ende März von seinem Amt zurückgetreten, nachdem die Ergebnisse mehrerer Audits zum Thema Mobbing vorgestellt worden waren. Dabei waren Probleme bei der Personalverwaltung aufgedeckt worden. Wengler stand dem Syndikat seit 2001 vor.

Die Gemeindevertreter haben am Dienstag dem Vizepräsidenten Nico Jacobs das Vertrauen entzogen. Er soll für die aufgedeckten Missstände mitverantwortlich gewesen sein. Der SIGI leitet zudem Elemente aus den Audits an die Justiz weiter, in denen es um sexuelle Belästigung geht. Gegen welche Personen sich diese Vorwürfe richten, ist nicht bekannt, so 100,7 weiter.

