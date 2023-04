Die Mannschaften des CDGIS mussten nach vier Unfällen Hilfe leisten und Menschen ins Krankenhaus bringen.

Rettungsdienste

Sieben Verletzte bei Unfällen am Samstag

Die Mannschaften des CDGIS mussten nach vier Unfällen Hilfe leisten und Menschen ins Krankenhaus bringen.

(TJ) - Der Samstag war für die Rettungsteams und Sanitäter des CGDIS alles andere als ruhig. Insgesamt sieben Verletzte mussten nach Unfällen betreut und versorgt werden.

Gleich vier Verletzte forderte ein Unfall gegen 17.20 Uhr in der Hauptstadt, als zwei Fahrzeuge kollidierten. Rettungswagen und die Feuerwehr wurden abkommandiert.

Bei einem weiteren Unfall - ebenfalls in Luxemburg-Stadt - wurde gegen 19.40 Uhr eine Person verletzt. Auch in diesem Fall waren zwei Wagen zusammengestoßen. Sanitäter und Feuerwehr aus der Hauptstadt rückten an und leisteten Erste Hilfe.

Gegen 19.50 Uhr stürzte ein Motorradfahrer in Hobscheid und verletzte sich dabei. Er wurde von Sanitätern aus Steinfort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren, die Feuerwehr aus Hobscheid leitete die Räumungsarbeiten.

Zeitgleich krachte in Oberpallen ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum. Im Fahrzeug wurde ein Insasse dabei verletzt. Dieser Einsatz war für Sanitäter aus Redingen und die Feuerwehr aus Beckerich.

Lesen Sie auch:

Mit 211 km/h auf der Escher Autobahn gestoppt

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.