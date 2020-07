Bei einer Kollision an einer Kreuzung in Flatzbour wurden am Freitag vier Personen verletzt - davon zwei schwer. Vor Ort waren gleich zwei Notarztteams im Einsatz.

Sieben Verletzte bei drei Unfällen

(str) - Die Leitstelle der Rettungsdienste meldet am Freitagmittag drei Verkehrsunfälle mit insgesamt sieben Verletzten.

Besonders schwer war ersten Informationen zufolge eine Kollision kurz nach 10.30 Uhr in der Nähe von der Flatzbour. An der Kreuzung der N23 mit dem CR311 waren zwei Autos mit voller Wucht zusammengeprallt. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, davon zwei schwer. Vor Ort waren gleich zwei Rettungshubschrauber der Luxembourg Air Rescue mitsam Notarzt-Teams sowie Rettungskräfte aus Diekirch, Ettelbrück, Seinfort und Redingen an der vor Ort im Einsatz.

Zuvor waren bereits gegen 7.10 Uhr zwei Fahrzeuge in der Route de Vichten in Bissen kollidiert. Die Rettungsdienste aus Bissen und Ettelbrück versorgten im Anschluss zwei Verletzte.

Auf der Autobahn A13 wurde indes um 8.15 Uhr zwischen dem Tunnel Frisingen und der Ausfahrt Hellingen eine Person verletzt, als ein Lieferwagen gegen die Leitplanken prallte.

