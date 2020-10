Sieben Pop-up-Stores eröffnen in Esch

Um gegen den Leerstand im Zentrum anzukommen, greift auch die Stadt Esch auf Pop-up-Stores zurück. Doch mit einem etwas anderen Konzept. Im Angebot sind unter anderem Mercedes-Produkte und Cider.

In den vergangenen Jahren wurden in Esch Geschäftsschließungen oft mehr thematisiert als Neueröffnungen. Dieses Mal könnte es aber anders kommen. Wenn am Freitag die Türen des ehemaligen Camposport-Geschäftes eröffnen, werden dort gleich sieben, zum Teil sehr unterschiedliche, Firmen ihre Produkte anbieten. Manche davon aber nur für sehr kurze Zeit. Anders ausgedrückt: Die Stadt Esch zählt nun ihre ersten Pop-up-Stores.

Das Konzept sei aber nicht das gleiche wie etwa in Luxemburg-Stadt oder Düdelingen, erklärt Christian Bettendorff, verantwortlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ...