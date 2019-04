Am 14. September 2018 zerstörte ein gewaltiges Feuer eine Recyclinganlage in Luxemburg-Hamm. Mehr als 200 Tage später rostet die Brandruine immer noch vor sich hin – die Betreiberfirma Remondis plant derweil einen Umzug.

Lokales 6 4 Min.

Sieben Monate nach Brand: Hamm steht vor Trümmerhaufen

Jörg TSCHÜRTZ Am 14. September 2018 zerstörte ein gewaltiges Feuer eine Recyclinganlage in Luxemburg-Hamm. Mehr als 200 Tage später rostet die Brandruine immer noch vor sich hin – die Betreiberfirma Remondis plant derweil einen Umzug.

Im Osten der Hauptstadt lugt eine bizarr verformte Ruine zwischen Bürohäusern und Gewerbebauten hervor. Vergangenen September wütete in der Lagerhalle eines Recyclingbetriebs an der Rue de Bitbourg ein enormes Feuer. Nur qualmende Trümmer blieben von dem 2500 Quadratmeter großen Industriegebäude übrig, Abfall, Container und sogar ein Bagger wurden von den Flammen aufgefressen.

Video: Recycling-Betrieb in Hamm durch Großbrand zerstört In Hamm ist es am Freitagmittag in der Lagerhalle eines Recycling-Betriebs zu einem verheerenden Schadenfeuer gekommen. Kurz vor 13 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Mehr als sieben Monate nach dem Inferno ragen in Hamm immer noch Stahlgerippe aus dem Boden, flankiert von Wellblechtrümmern und anderen Überresten der Halle.

Rückblick auf den 14. September 2018: Es ist kurz vor 11 Uhr, als der Alarm in der Notrufzentrale eingeht. Wenige Minuten später treffen die ersten Feuerwehrkräfte an der Rue de Bitbourg ein, doch die Halle steht bereits lichterloh in Flammen. Über dem Brandort steht eine dunkle Rauchsäule, die noch aus Kilometern Entfernung zu sehen ist. Wegen der enormen Hitze zerbersten Fensterscheiben in einem Nachbargebäude, mehrere hundert Beschäftigte in der Umgebung müssen ihre Büros verlassen. Es braucht ein Großaufgebot von 75 Helfern, um der Flammen Herr zu werden. Insgesamt zehn Feuerwehrwachen sind an dem mehrstündigen Einsatz beteiligt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 An der Rue de Bitbourg in Luxemburg-Hamm türmen sich Überreste einer Lagerhalle auf. Bild: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. An der Rue de Bitbourg in Luxemburg-Hamm türmen sich Überreste einer Lagerhalle auf. Bild: Anouk Antony Die Industriehalle, die zum Großteil von einem Recyclingbetrieb genutzt wurde, wurde am 14. September 2018 bei einem Brand zerstört. Bild: Anouk Antony Sieben Monate nach dem Großbrand stehen Bewohner und Beschäftigte in Hamm immer noch vor einem Trümmerhaufen. Bild: Anouk Antony Der Eigentümer des Grundstücks – eine Baugesellschaft aus Trier – hat die Brandruine bislang nicht abgetragen. Bild: Anouk Antony Das Umweltamt erklärt, dass für das Areal eine Betriebsstilllegung („Cessation d’activités“) beantragt wurde. Im Zuge dieser Prozedur werden "Analysen und Auflagen definiert, die auf die involvierten Parteien zukommen". Bild: Anouk Antony Bis die Überreste der Halle beseitigt sind, dürfte es also noch dauern. Bild: Anouk Antony

Im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" erinnert sich Einsatzleiter Christian Wagner vom Centre d'incendie et de secours Luxembourg an das Großfeuer in Hamm. "Als wir in der Route d'Arlon losgefahren sind, haben wir schon die riesige Rauchwolke über der Stadt gesehen. Vor Ort in Hamm war schnell klar, dass das Gebäude nicht mehr zu retten ist und wir uns auf die Eingrenzung des Feuers konzentrieren mussten."

Die Recylinganlage wurde vom deutschen Konzern Remondis betrieben. Die Büros der Firma liegen direkt nebenan. Um ein Haar hätten die Flammen am 14. September 2018 auch auf dieses Gebäude übergegriffen. "Es war Glück, dass Rauch und Feuer direkt in die Luft aufstiegen und nicht durch den Wind in eine andere Richtung verweht wurden. Ansonsten wäre der Schaden noch größer gewesen", sagt Christian Wagner. Eine Brandmeldeanlage gab es vor Ort nicht. Der Feuer wurde zum Glück relativ rasch von einem Mitarbeiter bemerkt, der anschließend Alarm schlug.

Die Flammen schlugen meterhoch aus der Lagerhalle. Bild: Luxemburger Wort

Standorte von Remondis wurden in den vergangenen Monaten vermehrt von Bränden heimgesucht. Im Mai 2018 hatte es am Recyclinghof in Hamm schon einmal Feueralarm gegeben. Einen Monat vor dem Inferno in Luxemburg brannte es in einer Remondis-Anlage im saarländischen Dillingen. Und vor kurzem mussten Einsatzkräfte ein Feuer in einem Recyclingzentrum der Firma in Neumünster im Norden Deutschlands löschen.

Betreiber plant Umzug in den Süden Luxemburgs

"Die gesamte Branche hatte insbesondere im letzten Jahr vermehrt mit Bränden zu kämpfen", teilt eine Sprecherin von Remondis auf LW-Nachfrage mit. Ursache sei der "sehr heiße und trockene" Sommer gewesen.

"Grundsätzlich sind in Abfällen oft leicht brennbare Stoffe enthalten oder Stoffe, die leicht reagieren und dadurch einen Brand auslösen können", so die Sprecherin weiter. Mitarbeiter führen zwar Sichtkontrollen durch, zu 100 Prozent wisse man aber nie, was sich in dem angelieferten Müll befinde.

Ausgangspunkt des Feuers in der Lagerhalle in Hamm war ein Container für Baustellenabfälle. In dem Behälter befanden sich etwa drei Tonnen Dämmmaterial, das laut Remondis am 14. September durch Selbstentzündung in Brand geriet. In der Halle waren unter anderem Styropor, Papier und Bitumen gelagert. Hinweise auf Brandstiftung fanden sich nicht.

Durch das Feuer musste sich Remondis früher als geplant vom Standort Hamm verabschieden. Für das Gelände zwischen Rue Haute und Rue de Bitbourg wurde mittlerweile eine Betriebsstilllegung („Cessation d’activités“) angefragt, teilt die Umweltverwaltung auf Nachfrage mit. Im Rahmen dieses Verfahrens werden Analysen und Auflagen definiert, die auf den Betreiber und andere involvierte Parteien zukommen.

Die Rauchwolke über dem Gewerbeviertel Hamm war am 14. September 2018 kilometerweit zu sehen. Bild: Chris Karaba

Eigentümer des Grundstücks nahe der Büros der Zolldirektion und der Adem ist eine Baugesellschaft aus Trier. Remondis hatte sich lediglich zu zwei Dritteln in der Lagerhalle eingemietet. Der Eigentümer ließ eine LW-Anfrage bezüglich der künftigen Nutzung des Geländes unbeantwortet. Auch die Frage, ob der Müllhaufen auf Schadstoffe untersucht wurde, bleibt unklar. "Mögliche Umweltbeeinträchtigungen können erst im Rahmen der künftigen Analysen festgestellt werden", erklärt das Umweltamt.

Remondis plant bereits eine neue Entsorgungsanlage, die in einem Gewerbegebiet zwischen Foetz und Schifflingen entstehen soll. Die Gemeinde Monnerich hat die Baugenehmigung bereits im vergangenen August erteilt – noch vor dem Brand in Hamm. Das sogenannte Kommodo-Verfahren für die geplante Anlage in Foetz ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Remondis werde am neuen Standort ähnliche Auflagen erfüllen müssen wie andere etablierte Betriebe der Abfallwirtschaft, heißt es aus dem Umweltamt.

Unterdessen ächzt und knarrt der Trümmerhaufen in Hamm weiter vor sich hin. "Da Remondis die betroffene Halle nur gemietet hatte, liegt das Sanierungskonzept in den Händen des Besitzers, der selbst auch einen Teil des Gebäudes genutzt hat", so Remondis auf Nachfrage. "Über etwaige Fristen oder Vorschriften haben wir dementsprechend keine Kenntnis."

Wie es scheint, müssen Anwohner und Beschäftigte in Hamm wohl noch einige Zeit mit der Brandruine in der Nachbarschaft leben.