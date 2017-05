(TJ) - Ungewohnter Einsatz für die Feuerwehr von Niederanven-Schüttringen: Ein Rehbock hatte sich am Dienstagnachmittag im Garten eines Hauses verirrt und war in Panik geraten. Das Tier fand den Weg in den Wald nicht mehr zurück, so dass den sieben Feuerwehrmännern zusammen mit dem lokalen Förster nichts anderes übrig blieb, als das Tier einzufangen.



Das Reh hatte sich leicht verletzt, so dass man sich dazu entschloss, das Tier nach Senningerberg in eine Umzäunung zu bringen, wo es sich unter tierärztlicher Überwachung erholen kann. Anschließend soll es wieder ausgewildert werden.

Weil das Tier sich leicht verletzt hatte, entschied man sich, es einige Tage in Beobachtung zu behalten.