Zu sieben Jahren Haft wurde am Donnerstag am Bezirksgericht Diekirch ein vormaliger CHNP-Insasse verurteilt, der versucht hatte, seinen Zimmergenossen mit einem Kopfkissen zu ersticken.

Sieben Jahre Haft für Tötungsversuch mit Kissen

John Lamberty

Sieben Jahre Haft wegen versuchten Totschlags wurden am Donnerstagmorgen am Bezirksgericht in Diekirch gegen einen vormaligen Insassen des Ettelbrücker Centre hospitalier neuro-psychatrique (CHNP) verhängt, der im Dezember 2016 versucht hatte, seinen Zimmergenossen mit einem Kopfkissen zu ersticken.

Vor Gericht hatte der Angeklagte erklärt, das Opfer, Luis D., sei eine Nervensäge gewesen, der ihn ständig gestört habe, sodass ihm eines Abends halt die spontane Idee gekommen sei, den schlafenden Zimmernachbarn zu ersticken. Als dieser plötzlich erwacht sei, habe er aber gleich von ihm abgelassen, so der 40-Jährige, dem ein Gutachter geistige Fähigkeiten attestierte, die hart an der Grenze zur mentalen Beeinträchtigung seien.

Die Verteidigung hatte in der Folge denn auch von einer "tentative impossible" gesprochen, einem dilettantischen Versuch, der nur habe scheitern können. Dagegen hatte ein rechtsmedizinisches Gutachten belegt, dass die Tat bei länger anhaltender Dauer durchaus hätte tödlich enden können.

Mit der Verurteilung zu sieben Jahren Haft blieben die Richter am Donnerstag letztlich aber hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die 15 Jahre Haft beantragt hatte. Dem Opfer wurde zudem ein Schmerzensgeld von 7500 Euro zugesprochen.