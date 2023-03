Sie lieben Nervenkitzel, Spaß und eine geballte Ladung Action? Die Lokalredaktion hat Ihnen einige Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie das Regenwochenende überstehen können.

Lokales 6 Min.

Tipps fürs Wochenende

Sieben Indoor-Aktivitäten zum Auspowern

Sie lieben Nervenkitzel, Spaß und eine geballte Ladung Action? Die Lokalredaktion hat Ihnen einige Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie das Regenwochenende überstehen können.

An diesem Wochenende zeigt sich das Wetter nicht von seiner besten Seite. Dennoch muss deshalb niemand zu Hause bleiben. Um dem Regen und der Schmuddelstimmung zu entkommen, hat die Redaktion einige Vorschläge zusammengestellt, die helfen, sich trotz mieser Wetterlage richtig auszupowern.

1) Mini-Golf und Spillpark

(j-ps) - Mini-Golf bedeutet Maxi-Spaß. Besonders Kindern gefällt es, die Bälle über die ausgefallensten Hindernisse in das Loch zu befördern. Im Freizeitzentrum Migo in Eschweiler bei Wiltz kann man auch bei schlechtestem Wetter Mini-Golf auf Kunstrasen spielen. Es gibt insgesamt 14 Pisten, mit Wasserhindernissen, Sandbunker und anderen Herausforderungen.

Mini-Golf ist ein großer Spaß für Jung und Alt. Foto: John Lamberty

Der Migo-Park ist an diesem Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Für Kinder von zwei bis vier Jahre kostet der Eintritt sechs Euro, ab fünf Jahren liegt der Preis bei 9,5 Euro. Erwachsene bezahlen das Gleiche. Neben dem Mini-Golf sind ebenfalls ein Innenspielplatz mit einer Fläche von 230 Quadratmetern und eine Spielecke vorhanden, die für die ganz Kleinen reserviert sind.

2) Sich beim Bowling messen

(nas) – Wem statt Mini-Golf lieber nach Bowling ist, der kommt in Luxemburg gleich an mehreren Standorten auf seine Kosten, etwa bei X-Treme Bowling in Foetz (11, Rue du Brill). Sowohl geübte Spieler als auch Anfänger kommen dort auf ihre Kosten. Die Kosten liegen bei 7,50 Euro pro Kopf und Partie. Besonders Eltern dürfte der vergünstigte Tarif am Sonntag interessieren: Bis 14 Uhr zahlen die Gäste lediglich 3,50 Euro pro Kopf und Partie. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 0 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Eine weitere Möglichkeit, die Kugeln zu schieben, besteht im Bowling-Zentrum in Kockelscheuer (20, Route de Bettembourg). Geöffnet ist dieses am Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 13.30 bis 20 Uhr. Auch hier werden unterschiedliche Tarife verrechnet: Samstags zahlen Besucher von 14 bis 19 Uhr 35 Euro pro Piste und Stunde, ab 19 Uhr werden 40 Euro verrechnet. Sonntags kostet die Piste während des ganzen Tages 40 Euro pro Stunde. Reservierungen sind online möglich.

Da es mitunter in den Hallen sehr laut werden kann, kann man auf eine ruhigere Alternative zurückgreifen: In der Jugendherberge in Befort gibt es eine kleine Bowlingbahn, die man auf Anfrage für 40 Euro pro Stunde reservieren kann. Maximal zehn Personen können sich dann in dem separaten Raum vollends amüsieren. Auf dem gleich daneben liegenden Indoor-Spielplatz haben die Kleinen – gegen einen kleinen Aufpreis – zusätzlich die Möglichkeit, sich auszutoben. Die Bowling-Piste ist am Wochenende von 11 bis 20 Uhr zugänglich.

3) Auspowern beim Lasertag

(ela) – Lasertag ist ein Strategiespiel, bei dem es auf Zielgenauigkeit, Schnelligkeit und Taktik ankommt. Ziel ist es, das gegnerische Team möglichst oft mit einer Laser-Pistole (genannt „Phaser“) zu treffen. Dafür tragen die Teilnehmer spezielle Westen, die mit leuchtenden Sensoren versehen sind. Für jeden Treffer gibt es Punkte, am Ende gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl.

Beim Lasertag-Spielen in Howald kommt bestimmt keine Langeweile auf. Foto: Chris Karaba

Um das ganze etwas schwieriger zu gestalten, befinden sich die Teilnehmer in dunklen, nebligen und mehrstöckigen Labyrinthen. In Luxemburg kann man Lasertag in Howald oder in Ettelbrück spielen. Beide Filialen bieten Labyrinthräume von 170 bis 300 Quadratmeter an. Die Teams können zwischen vier und 35 Personen groß sein. Kinder ab sieben Jahren oder einer Körpergröße von 120 Zentimetern dürfen mitspielen. Eine Voranmeldung ist erforderlich.



4) In Elvingen Street Racket erschnuppern

(if) - Wer Interesse an Street Racket hat, kann am Wochenende nach Elvingen kommen. Im Indoor-Ausbildungszentrum in der Sporthalle der Elvinger Schule können Interessierte die neue Trendsportart ausprobieren. Dafür sind nur noch Holzschläger, ein weicher Ball und ein paar Quadrate auf dem Boden oder der Wand nötig. Die Sportart stammt aus der Schweiz, in der Gemeinde Schengen hatten ein paar Squash-Enthusiasten das neue Ausbildungszentrum zu Beginn der Corona-Pandemie eröffnet.

Interessierte können an einem kostenlosen Schnupperkurs samstags und sonntags teilnehmen. Das Training findet samstags vormittags auf Anfrage statt, sonntags kann jeder in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr auch spontan vorbeikommen. Interessierte sollten auf Indoor-Aktivitäten angepasstes Schuhwerk mitbringen. Für Schnuppertraining- Anfragen und Informationen rund um die Sportart steht der Verein Squash Factory Schengen-Lëtzebuerg zur Verfügung, per E-Mail unter squashschengen@gmail.com oder telefonisch unter der Handynummer 621 528 866.



Street Racket kann man fast überall spielen. Kinder und Jugendliche erhalten dadurch einen Einstieg in die Rückschlag-Sportarten. Foto: Alain Piron /LW-Archiv

5) Trampolinspringen, bis die Beine brennen

(SH) - Hüpfen, was das Zeug hält und für die Mutigsten ist vielleicht sogar die ein oder andere akrobatische Einlage drin. In Trampolinparks kommt bestimmt keine Langeweile auf, dafür darf man sich nach dem Aufenthalt aber über viel Spaß, müde Muskeln und viele verbrannte Kalorien freuen.



In Contern stehen 800 Quadratmeter Trampolins zur Verfügung. Foto: Chris Karaba

Die Jumpbox in Contern (8 Rue de l'Etang) ist so ausgelegt, dass alle Besucher Freude haben. Die Trampoline verteilen sich auf eine Fläche von 800 Quadratmetern und sind untereinander verbunden, sodass eine möglichst große Spielfläche entsteht. Am Samstag und Sonntag ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Online-Reservierung wird empfohlen. Eine Stunde Trampolin kostet für Besucher ab 7 Jahren 16,50 Euro. Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zahlen 13,50 Euro, sie müssen allerdings von einem Erwachsenen begleitet werden.

6) Muskeltraining mit Nervenkitzel

(SAM) - Drei Meter können sehr hoch scheinen, wenn man sich an einem klitzekleinen Griff festkrallen muss. Das Wunderbare am Bouldern ist jedoch, dass Sie dafür an sich keinerlei Vorkenntnisse brauchen – lediglich sogenannte Chalk, sollten Sie an schwitzigen Händen leiden.

Jeder einzelne Muskel wird beim Bouldern angespannt – spätestens am nächsten Tag werden Sie es spüren. Foto: Guy Jallay/ LW-Archiv

Wer sich an diesem regnerischen Wochenende so auspowern möchte, dass die Muskeln brennen (sie werden brennen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer) ist in einer Boulderhalle goldrichtig. In Pfaffenthal beim Boulder Klub Luxembourg kann man sonntags von 15 bis 18 Uhr die Wände hochklettern. Samstags ist die Halle geschlossen. Wer sich lieber samstags auspowert, muss dafür nach Kirchberg. Die Coque lädt Amateure und Amateurinnen des Klettersports samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr zum klassischen Seilklettern ein, hat allerdings zusätzlich eine Boulderwand.

Das Red Rock Climbing Center in Sassenheim bereitet sich an diesem Wochenende auf die Boulder Open vor, weswegen die Halle geschlossen bleibt. Am 25. März können Sie Boulderer und Bouldererinnen dann beim Finale anfeuern.

Die Preislisten finden Sie auf den jeweiligen Webseiten der Hallen.

7) Entdeckungstouren im Indoor-Spielparadies

Hier haben Kinder jeden Alters ihren Spaß. Foto: Youthhostels.lu/Christof Weber

(vb) - Gleich auf mehreren Stockwerken können sich Kinder bis zwölf Jahren im Indoor-Spielparadies in der Jugendherberge Befort so richtig austoben. Die vielen Gänge, Brücken, Röhren und Leitern laden zu Erkundungstouren ein. Das Spielparadies ist mit Netzen und Polstern abgesichert, sodass sich niemand wehtun kann. Für Kleinkinder gibt es einen eigenen Bereich. Das Spielparadies in der Jugendherberge Befort (Telefon: (+352) 26 27 66 300) hat samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Kinder von einem bis drei Jahren 4,50 Euro, von vier bis zwölf Jahren 8,50 Euro. Familien mit Mitgliedsausweis erhalten einen Euro Rabatt pro Ticket.

Freizeittipps fürs Wochenende Es muss nicht immer die weite Welt sein. Auch in Luxemburg lässt sich vieles erleben. Ideen von der Wandertour übers Museum bis zum Picknick.

In unserem Themendossier finden Sie eine umfangreiche Sammlung an Freizeittipps der Lokalredaktion für jeden Geschmack und jede Gelegenheit.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.