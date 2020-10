Sidec: Müll nimmt Farbe an

40 Prozent weniger Restabfall und ein wirksameres Altstoffrecycling: Das ist das Ziel der Neuorganisation der Hausmüllkollekte.

Was am 1. Juli 2016 als Pilotprojekt in der Gemeinde Erpeldingen/Sauer begann, wird am heutigen 1. Oktober in 45 weiteren Gemeinden offiziell eingeführt: die vom Abfallsyndikat Sidec mit Sitz in Fridhaff initiierte Neuorganisation der Hausmüllkollekte.

Mit dem Ziel, eine Reduzierung des Restabfalls um bis zu 40 Prozent und ein wirksameres Altstoffrecycling mit einer besseren Qualität des Biomülls zu erreichen, waren zunächst nur den Bürgern in Erpeldingen/Sauer neben einer neuen grauen Tonne mit Chip für den Restmüll auch noch eine braune Tonne für biologischen Abfall, eine blaue für Papier sowie eine grüne für Glas angeboten worden ...