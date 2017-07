(jag) - Was bereits seit einiger Zeit vermutet wurde, scheint sich jetzt zu bestätigen: der Wolf könnte zurück in Luxemburg sein. Am vergangenen Mittwoch gegen 23.30 Uhr wurde das Tier laut Umweltministerium von einem Landwirt in der Nähe von Leudelingen gesichtet.

Der Mann konnte das Tier im Scheinwerferlicht seines Traktors fotografieren. Nach Auswertung durch Fachleute wurde bestätigt, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Wolf handeln könnte. Eine 100-prozentige Bestätigung ist allerdings nur durch Analyse von Haaren oder Kot möglich. Die geschützten Tiere sind seit Jahren wieder in unseren Regionen heimisch, Sichtungen gab es unter anderem in Rheinland-Pfalz und in Lothringen.



Luxemburg hat sich in den letzten Jahren bereits auf die mögliche Rückkehr des Wolfs vorbereitet, um von vorne herein den Umgang mit dieser Tierart zu definieren. Dies geschieht im Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Luxemburg, der zusammen mit allen Akteuren aus der Landwirtschaft, der Wissenschaft, dem Naturschutz, den Privatwaldbesitzern und der Jagd erstellt und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Jegliche Sichtung sollte der Naturverwaltung gemeldet werden. (wolf@anf.etat.lu)



Wölfe meiden in der Regel den direkten Kontakt zum Menschen. Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind daher äußerst selten, aber nicht unmöglich. In der Regel ziehen sich Wölfe zurück, sobald sie einen Menschen bemerken, können aber durchaus auch neugierig sein und den Menschen vor dem Rückzug erst einmal genauer mustern. In der Broschüre „Wölfe in Luxemburg?“ findet man neben vielen anderen Informationen über den Wolf auch Verhaltensregeln, die man im Falle einer Begegnung mit dem Wolf einhalten sollte.