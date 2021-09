Die Polizei und das Bildungsministerium haben 7.000 solcher Westen an Schulen im ganzen Land verteilt.

Für die dunklen Tage

Sicherheitswesten für Schulkinder

David THINNES Die Polizei und das Bildungsministerium haben 7.000 solcher Westen an Schulen im ganzen Land verteilt.

Die Grundschüler des Landes sollen am Morgen sicher zur Schule gelangen: Deshalb hat die Polizei, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Jugend, seit der Rentrée 7.000 Sicherheitswesten an Schüler des Cycle 2.1 verteilt.

Präventionsarbeit bei Schulkindern, hier in Niederanven. Foto: Polizei

Es gehe vor allem darum, die Visibilität der Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen, vor allem an den dunkleren Momenten am Tag, wie zum Beispiel morgens früh. Kinder gehören wegen ihrer Silhouette sicherlich zu den schwächsten Vertretern unter den Verkehrsteilnehmern.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.