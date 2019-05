Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, führten Sicherheitskräfte am Sonntag im Tunnel Gousselerbierg eine Sicherheitsübung durch. Autofahrer mussten deshalb einen Umweg in Kauf nehmen.

Sicherheitsübung auf der Autobahn A7

(SH) - Wegen einer großangelegten Sicherheitsübung des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), der Inspection du travail et des mines (ITM) und der Polizei im Tunnel Gousselerbierg wurde am Sonntag die A7 zwischen Lorentzweiler und Merscherberg in beide Richtungen gesperrt. Ein Fotograf des LW war bei der Sicherheitsübung dabei.



27 Foto: Laurent Blum

Ursprünglich sollte die Strecke zwischen 7 und 13 Uhr gesperrt sein, allerdings teilte die Polizei bereits kurz nach 12 Uhr am Sonntag mit, dass die Übung beendet sei. Der Tunnel wurde wieder für den Verkehr und sämtliche Umleitungen wurden aufgehoben.