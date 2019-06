Nach dem Angriff auf zwei CFL-Angestellte im März schrieb Minister Bausch nun in einer parlamentarischen Antwort, die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen seien ausreichend.

Lokales 2 Min.

Sicherheit in CFL-Zügen: Bausch spricht Klartext

Sarah CAMES Nach dem Angriff auf zwei CFL-Angestellte im März schrieb Minister Bausch nun in einer parlamentarischen Antwort, die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen seien ausreichend. Trotzdem würden zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden.

Nachdem Mitte März eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen in Oetringen einen Schaffner und einen Lokführer der CFL brutal angegriffen und verletzt hatten, stehen auch rund drei Monate später immer noch Fragen zu dem Vorfall im Raum. Wie steht es um die Sicherheit der Zugangestellten? Könnte sich ein solcher Vorfall wiederholen?

Neues Viadukt: Mehrgleisig zum Ziel Mit dem zweiten Viadukt Pulvermühle und dem Ausbau der Strecke Luxemburg - Sandweiler-Contern hat die CFL zwei Engpässe beseitigt.

Bereits einige Tage nach dem Angriff, der für die beiden CFL-Mitarbeiter mit einem Krankenhausbesuch endete, stellte der Abgeordnete der Piraten-Partei Marc Goergen eine parlamentarische Frage zum Thema Sicherheit in CFL-Zügen. Rund 10 Tage später erhielt er eine Antwort von Möbilitätsminister Francois Bausch - die dem Abgeordneten der Piratenpartei allerdings nicht ausführlich genug war.



In einer parlamentarischen Frage vom 9. Mai bat der Abgeordnete der Piraten-Partei Marc Goergen deshalb um Klarstellung von Mobilitäts-Minister Francois Bausch. Zu seinem "Erstaunen" hätte der zuständige Minister ihm lediglich eine Aufzählung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen gegeben, die die CFL in den letzten Jahren eingerichtet hätte, nicht aber auf die zwei eigentlichen Fragen geantwortet.



Wie in seiner ersten parlamentarischen Frage stellte Marc Goergen wieder die Fragen, ob der Minister die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen an Bord der CFL-Züge als ausreichend befände und welche zusätzlichen Maßnahmen er zu treffen gedenke, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.

In seiner Antwort auf die zweite parlamentarische Frage von Marc Goergen zum Thema Sicherheit bei der CFL wies der Transportminister unter anderem auf eine neu geschaffene Arbeitsgruppe hin. Foto: Guy Jallay

Auf die Frage, ob er die in seiner ersten Antwort aufgelisteten Sicherheitsmaßnahmen als ausreichend ansähe, antwortete Minister Francois Bausch mit einem klaren "Ja". Es gehe darum , das "Gefühl von Sicherheit" sowohl bei den Zugpassagieren als auch beim Personal "zu erhalten und zu erhöhen." Er sei persönlich der Meinung, dass dieses Sicherheitsgefühl nicht durch "drastische Maßnahmen", wie zum Beispiel der Erschaffung einer eigens zuständigen Eisenbahnpolizei. Es würde dem allgemeinen Sicherheitsgefühl auch nicht zuträglich sein, dem CFL-Personal die Erlaubnis zu geben, Waffen zu tragen.

Zugverkehr: Mehr Kameras, mehr Sicherheitspersonal Nach dem Angriff auf zwei CFL-Mitarbeiter nahe Oetringen bleibt die Sicherheit ein Thema. Die Ermittlungen in dem Fall dauern derweil weiter an.

Bausch sieht die Lösung viel mehr darin, bestehende Polizeieinheiten, Zollkontrollen die Präsenz externer Sicherheitsbeamte zu verstärken - vor allem bei Fahrten, die als "gefährdeter" angesehen werden können. Damit bezieht sich der Minister zum Beispiel auf Nachtfahrten, wie der, bei der der Angriff im März stattfand.



Auch betonte Bausch wie schon in seiner ersten Antwort, dass eine Aufrüstung der Videoüberwachung eine wichtige präventive Sicherheitsmaßnahme sei, die man in Zukunft verstärkt in Angriff nehmen würde.

Des weiteren teilte Bausch mit, eine Arbeitsgruppe geschaffen zu haben, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie die Sicherheit im öffentlichen Transport in Zukunft verbessert werden könnte. Die Arbeitsgruppe versammelt Mitarbeiter der CFL, der AVL, des TICE, des Luxtram, der Polizei und des Zolls. Dieses Komittee hätte sich bisher bereits zwei Mal getroffen und würde in nächster Zukunft entsprechende Gesetzesvorschläge ausarbeiten.