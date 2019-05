Sicher durch die Badesaison

Pünktlich zum Auftakt der Badesaison liefern auch die Froschmänner wieder Bereitschaftsdienst. Im Notfall müssen sich schnell eingreifen, stoßen dabei aber an Grenzen.

Auch wenn das Wetter noch nicht ganz mitspielt, so hat die Badesaison am Mittwoch, dem 1. Mai, offiziell begonnen. Damit stehen auch die Hommes-Grenouilles des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) vor arbeitsreichen Wochen.

Zwar fällt die systematische Absicherung der Luxemburger Badeseen nicht in ihren Aufgabenbereich – im offenen Gewässer schwimmt jeder auf eigene Gefahr –, bei Notfällen kommen die Rettungsschwimmer und -taucher aber zum Einsatz.

Deshalb leisten von Anfang Mai bis Ende September an jedem Wochenende und an den Feiertagen drei bis sechs freiwillige Helfer in der Base nautique in Lultzhausen Bereitschaftsdienst ...