Sicher baden im offenen Gewässer

Badeausflüge stehen an sommerlichen Tagen hoch im Kurs. Um sicher im offenen Gewässer zu schwimmen, sollten aber einige Regeln beachtet werden.

Nicht zuletzt wegen Einreiseverboten hat die Corona-Pandemie den einen oder anderen dazu veranlasst, über die Sommerurlaubspläne nachzudenken und in diesem Jahr vielleicht doch Ferien im eigenen Land zu bevorzugen. Bei sommerlichem Wetter darf es dabei auch in Luxemburg gerne eine kleine Abkühlung sein. Hierzu laden die drei Badegewässer ein: der Obersauerstausee, der See in Weiswampach und der Baggerweiher in Remerschen.

Dass diese Ziele derzeit durchaus beliebt sind, ließ sich am vergangenen Wochenende feststellen ...