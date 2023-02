Der in die Jahre gekommene Recyclingpark soll an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Staus soll es in Zukunft keine mehr geben.

Für 29 Millionen Euro

SICA-Recyclingpark in Kehlen wird rundum erneuert

Charlot KUHN Der in die Jahre gekommene Recyclingpark soll an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Staus soll es in Zukunft keine mehr geben.