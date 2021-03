Shoppingtour endet im Gefängnis

Eine Frau hatte in einem Einkaufszentrum eine Sonnenbrille entwendet. Nun wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt.

(SH) - Eine einjährige Haftstrafe sowie eine Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro. So lautete in erster Instanz das Urteil gegen eine Frau, die erst eine Sonnenbrille gestohlen hatte und anschließend durch waghalsige Fahrmanöver vor den Sicherheitsbeamten, die sie zur Rede stellen wollten, geflüchtet war.

Die Frau war vor drei Jahren gemeinsam mit einer Bekannten in einem Einkaufszentrum in Bartringen auf Beutezug und hatte sich vor dem Auge einer Überwachungskamera eine Sonnenbrille angeeignet ...