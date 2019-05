Anders als angekündigt wird das neue Einkaufsmeile Cloche d'Or wird ihre Türen erst am 28. Mai, öffnen. Eigentlicher Startschuss sollte am 15. Mai sein.

Shoppingcenter Cloche d'Or: Eröffnung vertagt

Eigentlich sollte das neue Einkaufszentrum im Ban de Gasperich seine Türen am 15. Mai öffnen. Zahlreiche Geschäfte hatten in den vergangenen Wochen bereits in den sozialen Medien dafür geworben, dass sie in Kürze über eine Filiale im Shoppingzentrum Cloche d'Or verfügen beziehungsweise einen neuen Laden eröffnen werden. Auch eine Bankfiliale aus Howald hatte ihre Kunden dieser Tag schriftlich darüber informiert, dass sie ihre Bankgeschäfte ab dem 15. Mai in der Einkaufsmeile tätigen könnten. Doch daraus wird nichts.

Wie Serge Estgen, Kommunikationsbeauftragter der Becca-Gruppe, gegenüber dem "Luxemburger Wort" bestätigte, werde dieses nämlich erst am Dienstag, dem 28. Mai, eröffnet. Man wolle im Vorfeld unter anderem noch diverse Teste der Klimatechnik, die dem modernsten Standard entspricht, durchführen, heißt es. "Wir wollen sicher sein, dass sämtliche Anlagen perfekt funktionieren. Deshalb brauchen wir etwas mehr Zeit", erklärt Estgen.



Zur Erinnerung: Auf 75.000 Quadratmetern werden sich dort 140 Geschäfte befinden, wobei einige neue Firmen sich niederlassen werden. Genannt seien hier etwa die skandinavische Kette Arket oder die Namen Weekday & Other Stories, Oysho, Bershka, Izak, Finsbury und Cosmo Paris. Eine Sparkassenfiliale, eine Rawdish-Filiale sowie das Sport- und Bekleidungsgeschäft AS Adventure werden sich dort niederlassen. In der 4.000 Quadratmeter großen „World Foodhall“ werden sich zusätzlich 20 Restaurants mit einer kulinarischen Auswahl aus der ganzen Welt befinden. Auf weiteren 12.500 Quadratmetern eröffnet die Supermarkt-Kette Auchan eine weitere Filiale.

Die Kunden erwartet auch ein Wellnessbereich, eine Apotheke, ein Kinderhort sowie ein Hausmeisterservice.