Zwei Frauen hatten in Luxusboutiquen geshoppt, ihre Einkäufe jedoch mit gefälschten Kreditkarten bezahlt. Eine der beiden wurde bereits verurteilt, der zweiten droht ebenfalls eine Haftstrafe.

Shoppen, bis die Polizei kommt

(SH) - Sie sollten im Auftrag eines gewissen „Monsieur Joseph“, den sie in einer Diskothek kennengelernt hatten, ein paar Tage nach Luxemburg kommen, in Luxusboutiquen mit gefälschten Kreditkarten Handtaschen und Schmuck kaufen, dann zurück nach London fliegen und ihre Beute gegen Bezahlung abgeben. Dieser Plan ging im Mai vergangenen Jahres jedoch nicht auf, denn zwei 19-jährigen Frauen wurden erwischt, in Untersuchungshaft untergebracht und mussten sich schlussendlich vor Gericht verantworten.

Eine der Beiden war bereits im März dieses Jahres wegen der Einführung von gefälschten Zahlungskarten, krimineller Vereinigung, Betrug und Hehlerei zu einer 36-monatigen Haftstrafe und einer Geldbuße von 5.000 Euro verurteilt worden. Die Verhandlung gegen die andere Frau, der zusätzlich vorgeworfen wird, eine falsche Identität angenommen zu haben, fand erst kürzlich statt, allerdings in Abwesenheit der Angeklagten. Denn diese lebt in London und ließ sich durch einen Anwalt vertreten.

Die beiden Frauen waren am 13. Mai vergangenen Jahres von London nach Luxemburg geflogen und kamen für drei Nächte im Hôtel Le Place d'Armes unter – in der Suite Prestige, zum Preis von knapp 3.000 Euro. Beim Check-in verwendeten die Frauen eine gefälschte Kreditkarte. Wie ein Ermittler erklärte, bedurfte es jedoch mehreren Versuchen, bis die Zahlung auch akzeptiert wurde. Sie mussten gar ihren Kontaktmann in London anrufen, der ihnen dann weitere Kreditkartennummern zukommen ließ.

Diese Prozedur sollte sich in den kommenden Tagen noch mehrmals wiederholen. So etwa am 15. Mai 2017, bei einem Einkauf bei Dior. Zwei Handtaschen – zum Preis von 2.750 und 3.400 Euro hatten die Frauen ausgewählt. An der Kasse wurden erneut gefälschte Karten vorgelegt. So lange, bis eine Karte angenommen wurde.

Beim Schmuckkauf aufgeflogen

Diesen Erfolg hatten sie am Abend in einer weiteren Boutique nicht mehr. Den Mauboussin-Schmuck mussten sie demnach vorerst zurücklassen. Als sie tags darauf erneut versuchten, mit gefälschten Karten zu zahlen, folgte eine böse Überraschung. Einem Mitarbeiter des Bezahlservices war aufgefallen, dass es sich um einen Betrug handeln müsste. Er verständigte Boutique und Polizei, die die Frauen auf frischer Tat ertappte.

Dass es sich um gefälschte Bezahlkarten handelte, fiel den Beamten der Section expertise documents in Findel schnell auf. „Wenn man die Karten näher betrachtet, merkt man, dass sie bearbeitet wurden“, so ein Mitarbeiter des Dienstes. Ihm zufolge soll es sich um sogenannte Giftcards, Karten mit Zahlguthaben, gehandelt haben, die es in Luxemburg zwar nicht gibt, die in Großbritannien jedoch weit verbreitet sind. Zudem bemerkten die Beamten in Findel, dass es sich bei dem Führerschein, mit dem sich die Angeklagte auswies, um eine Fälschung handelte.

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft sind sowohl die Einführung der gefälschten Karten, die kriminelle Vereinigung, der Betrug, die Hehlerei und die Dokumentenfälschung gegeben. Er forderte die gleiche Strafe, wie jene, die bereits gegen die erste Angeklagte gesprochen wurde: eine Haftstrafe von 36 Monaten sowie eine Geldbuße von 5.000 Euro.

Die Richter geben ihr Urteil am 12. Juli bekannt.