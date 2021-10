Ein Erwachsener soll sich am Donnerstag in einer Schultoilette in Hesperingen versteckt und ein Mädchen unsittlich berührt haben.

Hesperingen

Sexueller Übergriff in Grundschule

(str) - In der Grundschule Hesperingen ist ein Kind am Donnerstag mutmaßlich Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Erwachsenen geworden. Die Pressestelle der Polizei bestätigt am frühen Freitagabend Ermittlungen wegen des Tatvorwurfs eines Attouchement sexuel. Ein tatverdächtiger Mann sei identifiziert und festgenommen worden.

Wie “L’Essentiel” als Erstes berichtet hat, habe ein Mann, dem es erlaubt gewesen sei, einen Schüler zu dessen Klasse zu begleiten, sich in den Toilettenräumen versteckt. Vor anderen Schülern habe er dann ein Mädchen unsittlich berührt und anschließend die Flucht ergriffen.

Die Polizei sei sofort informiert worden. Das Opfer sowie die betroffene Schulklasse seien im Anschluss vom Groupe de support psychologique des CGDIS betreut worden. Eine weitere psychologische Betreuung werde sichergestellt, wird das Bildungsministerium zitiert. Die Gemeinde Hesperingen habe indes Sofortmaßnahmen ergriffen, um derartiges Geschehen in Zukunft zu verhindern.

