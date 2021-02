Sexueller Missbrauch: Bewährungsstrafe bestätigt

Für einen ehemaligen Lehrer, der minderjährige Junge für sexuelle Dienstleistungen bezahlt hatte, bleibt es bei einer achtjährigen Bewährungsstrafe.

(SH) - Auf Dating-Plattformen hatte er minderjährige Jungen angeschrieben und sie im Anschluss für sexuelle Dienstleistungen bezahlt. Die Berufungsrichter haben die achtjährige Bewährungsstrafe, die im Juli vergangenen Jahres in erster Instanz ausgesprochen worden war, nun bestätigt. Zudem darf Christian R. nie wieder einer Aktivität nachgehen, in der er regelmäßig mit Minderjährigen in Kontakt kommt.

Neben dem Unterbreiten von sexuellen Angeboten an Minderjährige war dem ehemaligen Lehrer des Lycée technique de Bonnevoie vorgeworfen worden, den Jugendlichen – bei denen es sich nicht um seine Schüler handelte – Nachrichten mit pornografischem Charakter geschickt, pädopornografische Bilder besessen und Minderjährige zur Prostitution ermutigt zu haben ...