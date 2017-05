(SH) - Sexuelle Übergriffe und Gewalt bleiben nicht unbestraft. Diese Erfahrung mussten am Donnerstag zwei Männer vor Gericht machen.



In der Nacht zum 24. Oktober 2013 hatte ein Mann eine Frau für Geschlechtsverkehr bezahlt. 30 Minuten sollte der Akt dauern, nach fünf Minuten war jedoch bereits Schluss. Die Frau habe sich anschließend geweigert, ein zweites Mal anzufangen. Während der Polizeivernehmung hatte Kevin E., der der Verhandlung am Donnerstag nicht beiwohnte, zunächst angegeben, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben und sich deshalb nicht mehr an die Details erinnern zu können. Später hatte er jedoch zugegeben, dass es möglich sei, dass er gewalttätig geworden war.

Zwei Zeuginnen hatten berichtet, dass es zwischen dem Mann und der Frau zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen war. Eine Frau hatte auch gesehen, wie der Angeklagte das Opfer schlug und eine Vase zerschlug. Als die beiden Zeuginnen die Wohnung betraten, habe der Mann seine Kleider sowie die Lederjacke einer der Frauen genommen und die Flucht ergriffen. Da er jedoch einige Kleidungsstücke hierbei vergessen hatte, konnte er durch DNA-Analysen überführt werden. Zudem hatte Kevin E. 1,6 Gramm Marihuana am Tatort liegen lassen.



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von zwölf Monaten gegen den 25-Jährigen. Für die versuchte Vergewaltigung gebe es nicht genügend Beweise. Die Körperverletzung, die Sachbeschädigung, der Diebstahl sowie der Drogenbesitz gelten in ihren Augen jedoch als erwiesen.



Zwölfjähriges Mädchen unsittlich berührt



Ebenfalls vor Gericht verantworten musste sich am Donnerstag ein Franzose, der sich im Juli 2015 an einem damals zwölfjährigen Mädchen vergriffen haben soll. Nach einer Geburtstagsfeier soll es zu dem Annäherungsversuch gekommen sein. 13 Kinder hatten die Tatnacht nach der Feier gemeinsam im Wohnzimmer geschlafen haben. Ebenfalls im Haus übernachtet hatten mehrere Erwachsene - unter ihnen auch François N. Dieser soll sich gegen 5 Uhr einem Mädchen genähert haben, mit seiner Hand unter ihr T-Shirt gefasst haben und sie am Rücken am Bauch sowie an den Brüsten unsittlich berührt haben.



Am frühen Morgen verließ das Mädchen die Feier und vertraute sich ihrer Mutter an. Zwei Jungen, die während der Nacht nicht geschlafen hatten, bezeugten den Annäherungsversuch. Der Angeklagte selbst stritt alle Vorwürfe ab. Er könne sich an nichts erinnern, erklärte er, wohl wegen des Alkoholkonsums während der Geburtstagsfeier. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ließ dies nicht als Entschuldigung gelten. Der Vorfall sei schlimm und belaste nicht nur das Opfer, sondern auch jene Kinder, die die Tat mitbekommen hatten. Sie forderte eine 15-monatige Haftstrafe, die unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden kann, sowie eine Geldstrafe.



Beide Urteile ergehen am 24. Mai.



