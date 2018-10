Im Zug von Ulflingen nach Luxemburg kam es im Juli zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht die Identität eines Fahrgastes.

Sexuelle Belästigung: Zeugen gesucht

Im Zug von Ulflingen nach Luxemburg kam es im Juli zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht die Identität eines Fahrgastes.

Bereits am 13. Juli ereignete sich gegen 19.30 Uhr in einem Zug von Ulflingen nach Luxemburg ein Fall von sexueller Belästigung. Die Police Grand-Ducale sucht jetzt mit Fotos nach Zeugen. Wer den Mann auf den Bildern kennt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Diekirch unter 4997-8500 in Verbindung zu setzen.

