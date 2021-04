Nach dem Arbeitsunfall am Sessellift laufen die Ermittlungen. Der Saisonstart kann demnach nicht wie geplant für Ostern erfolgen.

Sessellift in Vianden bleibt über Ostern zu

Nach dem Arbeitsunfall am Sessellift laufen die Ermittlungen. Der Saisonstart kann demnach nicht wie geplant für Ostern erfolgen.

(SH) - Bei Vorbereitungsarbeiten zur jährlichen Inspektion am Sessellift in Vianden war es vor zwei Wochen zu einem Unfall gekommen. Ein Arbeiter war mitsamt einem Sitz mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und auf der Terrasse eines Hauses zum Stillstand gekommen.

Zwar hatte sich der Arbeiter dabei keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen, dennoch hat der Vorfall Auswirkungen auf den Betrieb des Sessellifts. Dieser kann nämlich nun nicht wie ursprünglich geplant zu Ostern aufgenommen werden. Wie es auf Nachfrage hin seitens der Gemeinde hieß, könne man noch kein genaues Datum nennen, wann der Sessellift in die Saison starten könne. Für Ostern sei dies aber sicher nicht der Fall. Denn die Ermittlungen zum Unfallhergang seien noch nicht abgeschlossen.

Vianden: Person stürzt bei Arbeiten an Sessellift in die Tiefe Ein Mitarbeiter der Gemeinde fiel bei Unterhaltsarbeiten am Sessellift 25 Meter in die Tiefe. Das Unfallopfer ist im Krankenhaus.

Wie die Polizei am Tag des Vorfalls erklärt hatte, war neben der Staatsanwaltschaft auch die Gewerbeinspektion über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.