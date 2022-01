Dr. Benoît Ochs hatte am Mittwoch behauptet, dass in einem Altersheim in Niederkorn 26 Menschen nach einer Boosterimpfung verstorben seien. Servior dementiert.

Nach dem Prozess gegen Dr. Ochs

Servior dementiert Aussage des umstrittenen Arztes

Dr. Benoît Ochs hatte am Mittwoch behauptet, dass in einem Altersheim in Niederkorn 26 Menschen nach einer Boosterimpfung verstorben seien. Servior dementiert.

(SH/m.r.) - Am 16. März wird sich entscheiden, ob es bei einem einjährigen Berufsverbot gegen Dr. Benoît Ochs bleibt oder nicht. Der umstrittene Arzt war bereits im Juli 2021 von einer Disziplinarkommission des Collège médical wegen Verstößen gegen 13 Artikel des Kodex der Ärzteschaft zu einem Berufsverbot von einem Jahr verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hatte er Berufung eingelegt. Diese Verhandlung fand am Mittwoch statt.

Aussagen, die der Allgemeinmediziner am Mittwoch vor dem Prozess gemacht hatte, schlagen nun allerdings hohe Wellen. Demnach hatte Ochs vor dem Betreten des Gerichtsgebäudes behauptet, dass in einem Altersheim in Niederkorn unmittelbar nach einer Boosterimpfung 26 Personen gestorben seien, dies ohne Beweise oder Quellen zu nennen.



Am Donnerstag hat sich nun Servior, der Betreiber des Altenheimes, zu Wort gemeldet und diese Information dementiert. Servior habe Kenntnis davon erhalten, dass Dr. Benoît Ochs beleidigende Aussagen gemacht habe, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Es handelt sich um Falschaussagen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, und die Servior in ihrer Integralität entschieden zurückweist.“ Man könne solche Aussagen nicht tolerieren, dies aus Respekt vor dem Personal, den Bewohnern und deren Familien.

Faktisch falsch

Auf Nachfrage reagierte auch Familienministerin Corinne Cahen (DP) auf die Behauptungen des Mannes. Diese seien einfach faktisch falsch. Sie habe in den sozialen Medien die gestrigen Äußerungen des Mannes verfolgt. Während seiner Rede habe er auch noch weitere Falschangaben getätigt.

Dr. Benoît Ochs tätigte bereits mehrfach Falschaussagen im Zusammenhang mit der Impfung. So nahm die Nachrichtenagentur AFP im vergangenen Herbst Behauptungen des Mannes in einem Faktencheck auseinander. Der Infektiologe Dr. Gérard Schockmel betonte im Oktober in einer „RTL Kloertext“-Sendung, die Äußerungen des Arztes zu Impfnebenwirkungen zeugten von „beunruhigender Dummheit“. Die Behauptungen des Mannes seien falsch und würden bewusst auf Ängste abzielen, so sein Urteil.

Laut dem aktuellsten Bericht zu Impfnebenwirkungen der Santé wurden hierzulande bis Ende Dezember bei 1.064.131 verabreichten Impfdosen elf Todesfälle festgestellt, die im Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten. Seit Beginn der Pandemie sind 947 Menschen im Großherzogtum nach einer Covid-Erkrankung verstorben.

