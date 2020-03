Serie von Automatensprengungen: Fortsetzung offen

Am Samstag sind es auf den Tag genau zwei Jahre, dass in Luxemburg eine Serie von bislang sechs Sprengattacken auf Geldautomaten begonnen hat.

(str) - Die Detonation war gewaltig. Als Räuber um 3.50 Uhr am 21. März 2018 den Bankautomaten im Einkaufszentrum Les Arcades in Niederanven sprengen, schießen sie weit über das Ziel hinaus. Sie legen die gesamte Postfiliale in Schutt und Asche. Dort wo sich einst der Geldautomat befand, klafft nun ein riesiges Loch in der Außenwand – dahinter Verwüstung.

Ob die Täter überhaupt Beute gemacht oder gar einen großen Coup gelandet haben, ist nicht bekannt ...