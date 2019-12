In der Nacht auf Donnerstag entstand in einer Wohnung in Senningerberg ein Feuer.

Senningerberg: Wohnung in Brand an Weihnachten

Wie der CGDIS mitteilte, gab es in der Nacht auf Donnerstag gegen 4 Uhr einen Brand in einer Wohnung in Senningerberg.

Als die Rettungskräfte eintrafen, ragten die Flammen bereits aus der Wohnung im 2. Stock raus. Im Inneren der Wohnung befand sich eine bewusstlose Person, diese wurde noch vor Ort von einem First Responder und dem Notarzt versorgt.

Das Feuer wurde währenddessen gelöscht, die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden in Sicherheit gebracht.

Am Brandort waren der Notarzt und ein Krankenwagen aus der Hauptstadt, um einen Verletzten zu versorgen. Außerdem im Einsatz waren die Rettungskräfte aus Niederanven, der Hauptstadt und Hesperingen sowie die Polizei.