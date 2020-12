Senningen-Raub: Der letzte Strohhalm für den Angeklagten

Am zweiten Prozesstag bemüht sich die Verteidigung die Ermittlungen zu diskreditieren.

(str) - Im Prozess um den brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar im Jahr 2015 in Senningen hat die Verteidigung keinen leichten Stand. Die Strohhalme, an die sich Kevin P., der mutmaßliche dritte Mann beim Raub, und sein Anwalt klammern könnten, um die Unschuld des 30-Jährigen zu beweisen oder Zweifel an der Schuld zu säen, werden bereits am zweiten Verhandlungstag rar.

An jenem 5 ...