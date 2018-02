Par Christelle Brucker

Le Kosovo célèbre ce samedi le 10e anniversaire de son indépendance. Autoproclamée le 17 février 2008, elle n'est toujours pas entièrement reconnue par la communauté internationale. Le Grand-Duché fut l'un des premiers pays à reconnaître le Kosovo comme Etat.

Le Luxembourg a accueilli des réfugiés originaires des Balkans dès le début du conflit armé en ex-Yougoslavie en 1991. Cette arrivée massive de demandeurs d'asile est alors la plus importante que le Grand-Duché ait jamais connu. Une première vague de 2.000 personnes en 1992 et 1993, puis une deuxième en 1998 et 1999, au moment de la guerre au Kosovo cette fois, avec près de 4.300 arrivées.

Avec le début de la crise syrienne en 2011, une nouvelle vague d'arrivée au Luxembourg se produit, avec plus de 3.000 personnes supplémentaires en deux ans. Sur ce graphique montrant les demandes d'asile au Luxembourg de la part de ressortissants d'ex-Yougoslavie, on voit bien ces pics successifs.

Aujourd'hui, les ressortissants de pays d'ex-Yougoslavie sont près de 13.000 au Luxembourg, dont 13% de Kosovars. Les plus nombreux sont les Monténégrins suivis des Serbes. Mais rencontrer des Kosovars n'est pas facile. Ceux que nous avons pu contacter (une dizaine) ont tous refusé très poliment de s'exprimer.







L'un d'entre eux nous explique pourquoi: "Parler de la situation actuelle ou passée, c'est forcément parler politique et je crains les conséquences pour moi et ma famille. Il y a un danger réel de la part de plusieurs communautés. C'est une région du monde très pauvre, ce qui rend les gens influençables."

Pour lui, le Kosovo "ne pourra pas avancer tant qu'un accord ne sera pas trouvé avec la Serbie et la communauté internationale, et tant que la corruption ne sera pas éliminée."

Il confie: "Aujourd'hui, je suis Luxembourgeois et la situation dans mon pays ne me concerne plus."



Un sentiment d'appartenance à la société luxembourgeoise qui est très présent dans cette communauté, comme le montre cette étude portant sur les immigrés d'ex-Yougoslavie:

Un seul Luxembourgeois d'origine yougoslave a accepté de nous rencontrer. Il s'appelle Senid Destani. Son nom est bien connu du côté de Rodange et pour cause: il est secrétaire général et ancien joueur du club de football local, le FCR91.



Rencontre avec Senid Destani

Il a accepté gentiment de nous rencontrer, de replonger dans ses souvenirs d'enfant les plus douloureux et de nous parler de sa relation avec son pays d'adoption, le Luxembourg, où il a construit sa vie.

Réfugié au Luxembourg pendant huit ans, Senid a aujourd'hui pris la nationalité luxembourgeoise et projette d'acheter une maison à Lamadelaine, près de son travail.

Marié et papa d'une petite fille de 2 ans, il n'a rien oublié de son enfance: ni sa maison qu'il a dû quitter, ni les bombardements au-dessus de sa tête.

Issu de la minorité des Goranais, présents principalement à la pointe sud du Kosovo, Senid est né en 1989 à Dragas, dans les montagnes entre la Macédoine et l'Albanie, dans ce qui est alors la Yougoslavie.





"J'ai eu une enfance paisible. Avec mes parents et ma grande sœur, on vivait à Gora. Mon père était facteur, ma mère s'occupait de nous à la maison. On avait une grande famille: des oncles, des tantes, des cousins. On était heureux."



"Avec la guerre, tout a basculé. La sécurité n'a plus été assurée, la situation était instable et plus rien ne fonctionnait dans le pays. J'avais à peine 10 ans à ce moment-là. Tous les jours, on entendait les avions, les bombes, on devait se réfugier dans les caves, se mettre à l'abri."

Dans un premier temps, la famille résiste, mais en 2001, l'évidence s'impose: "Pour mon père, partir était la seule solution. Il n'y avait plus aucun avenir pour nous là-bas."

"Du jour au lendemain, on a tout quitté. Nos amis, notre maison. Je ne voulais pas partir, c'était très dur, mais de toute façon, mes émotions ne pouvaient rien changer."

Senid est officiellement luxembourgeois depuis 2013

Lex Kleren

Après quelques mois à Belgrade, la famille prend la direction de Leverkusen avant de rejoindre le Luxembourg.

"En arrivant au Grand-Duché en 2002, nous avons été reconnus comme réfugiés puis placés en foyer, d'abord à Dudelange, puis Hesperange et enfin Differdange."

Dans ce pays qu'il découvre et dont la culture est très différente puisqu'il est musulman, l'adolescent a le blues: il n'a plus aucun repère, ne parle que sa langue maternelle – un dialecte propre aux Goranais – et un peu d'anglais, et a du mal à s'intégrer dans la classe d'insertion où on l'a placé. Sans parler de son quotidien au foyer de réfugiés.

"Au foyer, ce n'était pas la vie normale"

"Ce n'était pas la vie normale. On avait nos chambres et on partageait la cuisine avec d'autres familles, etc. Ce n'était pas facile. Ce qui m'a sauvé, c'est de trouver un ami qui avait vécu la même chose que moi et qui parlait aussi ma langue."

Dans cette classe de 9e, Senid apprend le français, qu'il parle aujourd'hui couramment. C'est le luxembourgeois qui lui fait défaut: "Je le parle très peu mais je veux vraiment l'apprendre!"

En 2010, la situation de la famille est enfin régularisée. Trois ans plus tard, Senid demande la nationalité luxembourgeoise et l'obtient. "Je me sens Goranais bien sûr, mais c'était essentiel pour moi de devenir Luxembourgeois."



Joueur dans l'équipe du FC Rodange 91, il est devenu secrétaire général du club de football en 2015.

"Je ne m'habitue pas à dire Kosovar"

Dans quelques semaines, Senid et son épouse lanceront les travaux de leur future maison à Lamadelaine. Une propriété qui sera divisée en deux appartements pour pouvoir offrir un toit à ses parents dont il se sent si redevable.

"On a toujours vécu tous ensemble! Je dois remercier mes parents, je ne peux pas les lâcher. Mon père a intégré la Poste et a retrouvé son métier de facteur. Il va avoir 60 ans. Ma mère est devenue agent de ménage. Ils n'ont pas les moyens de devenir propriétaires. Ma sœur habite Dudelange, on est toujours très liés. Nos parents sont très fiers de nous."

Quant à l'anniversaire de l'indépendance, pour Senid, ce sera un jour comme les autres: "En fait, je ne m'habitue pas à dire Kosovar... Pour moi, c'est un nouveau pays, auquel j'appartiens aussi oui, mais moi je suis né en Yougoslavie, pas au Kosovo, c'est comme ça."

Désormais, c'est en été qu'il retourne au pays pour voir sa famille restée sur place et partager avec sa fille ses souvenirs d'enfance les plus heureux.

Le Luxembourg, soutien des premiers jours

Atifete Jahjaga, ex-présidente du Kosovo, Etienne Schneider, Vice-Premier ministre, et le grand-duc Henri, lors d'une visite au Kosovo en mai 2014

Nicolas Bouvy

Après les bombardements de l'OTAN en 1999, le Luxembourg, à travers son ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a toujours appelé au dialogue entre les communautés du Kosovo et entre les autorités de Belgrade et Pristina.

C'est donc sans surprise que le gouvernement luxembourgeois a reconnu l'indépendance dès le 20 février 2008.

Les relations du Grand-Duché avec le Kosovo sont fortes: le grand-duc Henri s'est rendu à plusieurs reprises auprès du détachement luxembourgeois (22 soldats) depuis le premier déploiement du peloton au sein d'une unité belge en 2000. Le Kosovo est le premier bénéficiaire de la coopération luxembourgeoise dans les Balkans.

Après le conflit de 1999, l'aide a été concentrée sur les besoins humanitaires et la reconstruction, avant de laisser la place à des programmes de coopération au développement dès 2001.

Le nouvel accord de coopération contribue également à développer la société civile au Kosovo à travers deux ONG locales: la Fondation Kosovo-Luxembourg et la Kosovar Civil Society Luxembourg.