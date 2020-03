Seltene Krankheiten: Einzigartig stark

Der sechsjährige Darius Damian leidet als einziger Mensch im Großherzogtum unter der seltenen Krankheit Myotubuläre Myopathie - und meistert gemeinsam mit seinen Eltern den Alltag.

Wer Familie Damian in ihrem Zuhause besucht, wird von Mutter Cosmina an der Eingangstür zur Wohnung freundlich, aber bestimmt gebeten, sich blaue Überschuhe überzuziehen. Im Wohnzimmer steht ein großer, türkisfarbener Spender mit Desinfektionsmittel bereit, den Gäste nutzen sollen, um ihre Hände einzureiben. Denn wer bei der herzlichen Kleinfamilie in Diekirch zu Besuch ist, soll keine Krankheitserreger mitbringen.

Für Sohn Darius können diese nämlich lebensgefährlich sein ...