Selfie mit dem Premier

Nico MULLER

Die Diekircher Kavalkade ist seit jeher ein starker Magnet für alle Anhänger des närrischen Treibens. Am Sonntag strömten so viele Besucher in die Bierstadt wie seit Langem nicht mehr. Das kündigte sich spätestens in Ettelbrück an, wo mehrere Züge zwar stoppten, aber es kaum einem weiteren Passagier gelang, hineinzugelangen …

Irgendwie hatten es aber dennoch alle Narren geschafft, um in Diekirch die insgesamt 52 Motivwagen, Musik- und Tanzgruppen zu bewundern und sich zu amüsieren. Das tat auch ich, wobei es mir gegönnt war, noch eine weitere, eine 53. Attraktion zu genießen.

Alle, die um ihn herumstanden, wollten ein Selfie oder Gruppenfoto.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte sich der Premier mitsamt Kammerpräsident und einigen anderen politisch Gleichgesinnten eingefunden. Sie feierten mit, was das Zeug hielt. Was die wohl an einem Sonntagnachmittag nach Diekirch ins endlose Menschengewühl gezogen hatte, und das auch noch in einem Superwahljahr? Wie dem auch sei, der Premier war auf jeden Fall der Star. Alle, die um ihn herumstanden, wollten ein Selfie oder Gruppenfoto mit ihm. Auch die Menschen auf den Motivwagen bemerkten den Staatsminister schnell und banden ihn für kurze Zeit in ihr närrisches Treiben ein, schossen Fotos, drehten Videos. Selbst der Premier, der sichtlich Gefallen an dem ganzen Spektakel fand, drehte zahlreiche Videos oder tat zumindest so.

Und wenn eine Gruppe ihn nicht bemerkt haben sollte, dann wusste er originell mit Winken und Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen. Am Ende mögen mehrere hundert Fotos mit Premier zusammengekommen sein! Irgendwann bemerkte er mich auch, winkte, kam zu mir herüber und bot mir Kekse an. Sympathischer Mensch, muss ich sagen. Mein Tag war gerettet! Hätte ich vielleicht doch ein Selfie mit Premier machen sollen?

