Von Laurent Schüssler



Es war wieder einer dieser verdammten Tage: Knapp 45 Minuten im Auto verbracht, nur um am Morgen von Frisingen nach Gasperich zu fahren. Dabei geht dies in der Regel selbst in den Hauptverkehrszeiten deutlich schneller: Normalerweise benötigt man nicht mehr als 25 Minuten, ist kein Verkehr (wie am Wochenende) schafft man die Strecke in weniger als einer Viertelstunde. So reifte langsam bei mir die Idee, ob der öffentliche Transport nicht vielleicht doch eine ernst zu nehmende Alternative sei.



Zwischen 16 und 65 Minuten dauerte die Fahrt von Frisingen nach Gasperich.

Foto: Lex Kleren

Auf der Suche nach alternativen Transportmöglichkeiten ergaben sich drei Möglichkeiten: mit dem PKW nach Bettemburg, von dort mit dem Zug nach Luxemburg und dann mit dem Bus vom hauptstädtischen Bahnhof nach Gasperich. Oder als Benutzer eines französischen Linienbusses, der auf dem P+R Frisingen seinen ersten und gleichzeitig zweitletzten Stopp in Luxemburg macht, ehe er das Viertel um die Cloche d'or ansteuert. Letztlich der klassische Weg mit dem Linienbus, der quasi vor der Haustür abfährt, zum hauptstädtischen Bahnhof und dort mit einem Bus der städtischen Verkehrswerke zur Arbeit in Gasperich.



Als Konsequenz werde ich aber weiter mit dem Wagen zur Arbeit fahren, auch, aber nicht nur wegen der größeren Flexibilität, die mal beruflich, mal privat erforderlich ist.



Tag 1



Als Ausgangsbasis entscheide ich, an einem Montagmorgen, in der Regel einem stark verkehrsträchtigen Tag, mit dem PKW zur Arbeit zu fahren. Generell versuche ich um 9 Uhr und damit etwas später als das Gros der Arbeitnehmer, im Büro anzukommen. Dazu nehme ich einen der sogenannten Schleichwege, von Frisingen über Roeser und Kockelscheuer. Doch heute ist fast überhaupt kein Verkehr. In 16 Minuten schaffe ich die Strecke und ahne da schon, dass dies kaum zu übertreffen ist. Zumal auch die Rückfahrt mit gerade einmal 22 Minuten noch deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

Tag 2

Die Nervosität steigt. Ganz kann ich mich von meinem Wagen noch nicht trennen und daher wird sich heute für die Alternative PKW-Bahn-Bus entschieden. Wer eher selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dem schießen zunächst allerhand Gedanken durch den Kopf: Werde ich am Bahnshofsparking in Bettemburg überhaupt noch einen Stellplatz finden? Der Zug wird ja hoffentlich nicht überfüllt sein? Diese Bedenken sind jedoch grundlos. Parkraum ist ebenso vorhanden wie ausreichend Platz im Abteil (allerdings muss ich eingestehen, dass ich 1. Klasse unterwegs bin). Der Vorteil des Bettemburger Bahnhofs ist, dass in recht kurzem Abstand Züge nach Luxemburg fahren.



Selbst auf dem Schienennetz sind Staus keine Unmöglichkeit.

Foto: Lex Kleren

Selbst, wenn man einen verpasst hat, dauert es am Morgen nicht allzu lange, bis der nächste kommt. Weniger positiv zu bewerten ist allerdings die Reisedauer. Da am Bahnhof in Luxemburg zu viele Züge zur gleichen Zeit einfahren wollten, staut es. Das gibt es selbst im Schienenverkehr! Als ich am Bahnhof aussteige, ist es bereits 9.01 Uhr. Eigentlich hätte ich zu dieser Uhrzeit bereits an meinen Arbeitsplatz sein sollen, zumindest hatte mir dies der Routenplaner auf „mobiliteit.lu“ garantiert.



Schlussendlich kostet mich die ganze Strecke 65 Minuten. Quasi das Vierfache des gestrigen Zeitaufwandes. Am Abend geht es dann etwas besser. Kaum an der Haltestelle, kommt auch bereits der Bus der Linie 18. Und auch am Bahnhof muss ich nur vier Minuten warten, ehe der erste Zug sich Richtung Bettemburg in Bewegung setzt. Am Ende sind es genau 41 Minuten, die ich für die Rückfahrt von Gasperich nach Frisingen benötige. Also quasi das Optimum, das ich für diese Strecke herausschlagen kann.



Tag 3

Citélux nennt sich die Buslinie, die von Montag bis Freitag von Thionville in die Industriezone „Cloche d'or“ fährt. Sie ist für mich besonders interessant, weil ich nicht umsteigen muss. Allerdings setzt diese Reise einen zehnminütigen Fußmarsch zum P+R voraus. Trotz eines gegenüber dem Montag erhöhten Verkehrsaufkommens ist der Bus (Linie 302) in Frisingen auf die Minute pünktlich.



43 Minuten, nachdem ich mein Zuhause verlassen habe, bin ich am Ziel angekommen. Und, welche Überraschung, die Endhaltestelle befindet sich nur zehn Meter vom Personaleingang entfernt. Fast perfekt! Die Rückfahrt am Abend geht ähnlich schnell vonstatten: 42 Minuten nach dem Einstieg in den Bus bin ich (Fußmarsch) inklusive, wieder zu Hause.



Quasi von Haustür zu Haustür ohne Umsteigen: Diese Buslinie wird abgeschafft.

Foto: Lex Kleren

Eigentlich eine echt gute Alternative, wenn nicht der Komfort im Reisebus schwächeln würde. Der Abstand zwischen den Sitzreihen ist recht eng bemessen. Für einen nur leicht überdurchschnittlich großen Menschen ist er zu klein. Auch die Sitzfederung hat ihre besten Tage bereits hinter sich. Schlussendlich ist der Ticketpreis recht hoch: Eine Tageskarte kostet 9 Euro, ein Ticket für einen Monat 90. Und kaufen kann man sie laut Ausschreibung ausschließlich ... in Florange und in Thionville.



Noch weitere Gedankenspiele braucht man eh keine zu machen: Die Linie 302 soll kurzfristig abgeschafft werden. Wegen zu geringer Auslastung. Der Bus war jeweils weniger als zur Hälfte besetzt. Die Ursache ist auch vielleicht darin zu finden, dass er nicht einmal an allen Haltestellen ausgeschildert ist. Quasi ein Insidertipp ...



Tag 4

Heute mache ich es „klassisch“. Fast vor der Haustür hat der Linienbus, der regelmäßig Frisingen mit Luxemburg-Stadt verbindet, einen Halt. Es ist überraschend wenig Verkehr, dank der Busspur Richtung Alzingen läuft es gar noch flüssiger. Allerdings fährt die Linie 172, anders als der Bus vom Vortag, nicht Richtung Gasperich, sondern über Howald zum Bahnhof. So dauert alleine diese Fahrt 26 Minuten.



Das sollte gerade noch für den Linienbus 18 reichen, der mich in einer zweiten Phase zurück nach Gasperich bringt. Das ist aber nicht der Fall. Der Bus war wohl vor seiner Zeit abgefahren (im Morgenverkehr?). Nicht weiter schlimm, denn diese Buslinie verbindet am Morgen jede siebte, achte Minute den Bahnhof mit Gasperich. Zumindest theoretisch.



In der Regel sind die städtischen Busse pünktlich. In der Regel ...

Foto: Lex Kleren

Denn in der Praxis dauert es 18 Minuten (!) bis der nächste Bus kommt. Glücklicherweise regnet es nicht und der Tag ist temperaturmäßig recht angenehm. Sonst wäre das Warten echt unangenehm geworden. Der Bus ist verständlicherweise bereits recht prall gefüllt und am Busquai wollen zudem viele weitere Kunden einsteigen. In einem überfüllten Bus – die Schulzeit lässt grüßen – geht es also Richtung Gasperich. Zumindest eine Haltestange habe ich noch erwischt. Eine Grundschulklasse mit ihrer Lehrerin zieht es gar vor, den nächsten zu nehmen. Nach einer Stunde und zwei Minuten bin ich endlich am Ziel. Und schwöre mir, das willst du nicht noch einmal erleben.



Am Abend geht es dann deutlich besser. In 50 Minuten und ohne größere Schwierigkeiten (mit sieben Minuten Warten an der Umsteigestation) erreiche ich mein Zuhause. Beide Busse kommen pünktlich.



Fazit

Des Luxemburger liebstes Kind, das Auto, bleibt auch weiterhin mein Favorit für den täglichen Arbeitsweg. Abgesehen von der Zeitersparnis bzw. dem Ticketpreis bietet der Individualverkehr ein nicht zu toppendes Argument: die größere Flexibilität. Und darüber hinaus: Versuchen Sie einmal auf dem Nachhauseweg mit dem Öffentlichen Transport noch schnell die wöchentlichen Einkäufe zu erledigen. Das ist unmöglich. Anders mit dem Auto ...