Selbstentzündung in Findelshaff

In Findelshaff war es am Dienstagabend zu einer sehr starken Rauchentwicklung gekommen. Ein Großeinsatz der Feuerwehr war die Folge.

(str) - Kurz nach 20 Uhr ist die Feuerwehr aus Dippach am Dienstagabend wegen eines Brandes in Findelshaff alarmiert worden. Es zeigte sich, dass sich Heu in einem Flachsilo selbst entzündet hatte. Eine starke Rauchentwicklung war die Folge.



Einsatzkräfte aus Dippach, Bartingen-Strassen, Kahler und der Hauptstadt nahmen gemeinsam mit dem betroffenen Landwirt die Heuballen auseinander, löschten sie und verteilten sie auf einer anliegenden Wiese.