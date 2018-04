Der tragische Unfall am Samstagmorgen ist mehr als nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Doch von einer Verurteilung des mutmaßlichen Verantwortlichen ist die Justiz noch weit entfernt.

Sekundenbruchteile mit Folgen

Steve Remesch Der tragische Unfall am Samstagmorgen ist mehr als nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Doch von einer Verurteilung des mutmaßlichen Verantwortlichen ist die Justiz noch weit entfernt.

Es war nur ein Bruchteil eines Augenblicks, der in der Nacht zum Samstag entscheidend war, doch die dramatischen Folgen ziehen weite Kreise. Ein Mensch ist tot, ein zweiter ist noch immer in akuter Lebensgefahr und ein Dritter sitzt in Untersuchungshaft.



Es ist aber auch ein Fall, in dem noch viele Fragen offen stehen. Das Leid, das er hervorgebracht hat, wird ohnehin unbegreiflich bleiben. Das was nach dem Unfall passiert ist, gilt es erst zu erklären und zu verstehen. Es bleibt der Versuch einer Rekonstruktion.



Ein blauer Audi S5 flieht



Kurz vor 2 Uhr führt die Polizei eine größere Kontrolle auf der N7 in Weiswampach durch – eine Alkoholkontrolle im Umfeld einer Tanzveranstaltung. Aus der Ferne sehen die Polizisten einen Wagen, der wendet, und sich mit hoher Geschwindigkeit entfernt. Die Beamten sind sich sicher, der Fahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Es ist ein dunkelblauer Audi S5 Sportback.



Zwei Polizisten springen in einen Dienstwagen und nehmen die Verfolgung auf. Der flüchtende Wagen ist jedoch bereits nach wenigen Augenblicken aus dem Blickfeld verschwunden. Die Polizisten folgen der N7 in Richtung Heinerscheid. Es gilt den fliehenden Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Wie immer in solchen Situationen ist nicht ersichtlich, warum er die Flucht ergriffen hat.

Inzwischen hat auch ein zweiter Dienstwagen die Verfolgung aufgenommen. Ein Polizeibus mit dem Vernehmen nach zwei Polizisten und drei Polizeischülern an Bord.



Skoda in Lausdorn gestoppt



Kurz vor der Kreuzung in Lausdorn nähern sich die beiden Polizisten im Streifenwagen einem vor ihnen fahrenden blauen Auto. Es ist nicht das Fluchtfahrzeug, aber die Beamten entscheiden sich, den Wagen trotzdem anzuhalten.



Sie wollen von den Insassen wissen, ob sie von einem Wagen überholt wurden und erhoffen sich möglicherweise auch mehr Informationen zum Fahrzeug. Der oder die Fahrerin verneint die Frage. Es scheint demnach klar, dass der geflohene Fahrer irgendwo auf der Strecke in einen Feldweg eingebogen ist.



Die genauen Umstände sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Aber es scheint klar, dass der Fahrer des Streifenwagens dann ansetzt, den Einsatzwagen auf der Kreuzung in Lausdorn zu wenden, um in Richtung Weiswampach zurückzukehren. Genau in diesem Sekundenbruchteil braust der Polizeibus wie aus dem Nichts heran und erfasst den Streifenwagen mit voller Wucht.



Der Fahrer des Streifenwagens erliegt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Leben der Beifahrerin, einer jungen Mutter von zwei kleinen Kindern, hängt auch drei Tage nach dem Unfall noch immer am seidenen Faden.

Falscher Fahrer unter Verdacht

Am Samstag nimmt die Inspection générale de la police die Ermittlungen auf. Im Laufe des Nachmittags gibt es erste Hinweise auf den möglichen Flüchtigen aus der Nacht zuvor. Denn scheinbar gibt es nur wenige Audi, die genau der Beschreibung entsprechen und der Verdächtige lebt in unmittelbarer Nähe des Geschehens.







Polizist stirbt bei Verfolgungsjagd: Fluchtfahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Zwei Beamte in Uniform suchen den Verdächtigen gegen 14 Uhr an seinem Arbeitsplatz in der Metzgerei eines örtlichen Einkaufszentrums auf. Er wird zum Ausgang begleitet, ihm wird erklärt, er sei der Hauptverdächtige im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall aus der Nacht, der inzwischen längst die Runde gemacht hat. Dann werden ihm Handschellen angelegt und die Rechte verlesen. „Ein Beamter sagt am Telefon, ,mir hunn en‘“, erzählt der Mann dem „Luxemburger Wort“.

Nach dem zweieinhalbstündigen Verhör telefoniert einer der Polizisten, sagt „Et geet net duer.“ Die Handschellen werden abgenommen, die Polizisten gehen.



Am Abend wird die Festnahme eines anderen Mannes bekannt. Ihm gehört der zweite Audi S5 Sportback in navarrablau im ganzen Norden des Landes. Dieser Mann wird am Sonntag beim Untersuchungsrichter gestehen, der Fluchtfahrer zu sein. Der Untersuchungsrichter beschuldigt ihn der fahrlässigen Tötung.



Analyse: Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung Untersuchungshaft scheinbar wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr „Der Mann hat gestanden, mit seinem Wagen die Flucht ergriffen zu haben, da er sich bewusst war, übermäßig Alkohol konsumiert zu haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend über den Tatverdächtigen. Dabei – und das ist eher ungewöhnlich – hebt sie hervor, dass der 37-Jährige ein Unternehmensleiter aus dem Norden des Landes ist. Die Botschaft ist klar: Das Gesetz gilt für alle, ganz gleich welche gesellschaftliche Stellung sie innehaben.

Dann folgen die Hauptanklagepunkte, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung, und die Präzisierung, dass der Mann durch seine Verweigerung, sich einer Kontrolle zu unterziehen und seine Flucht die Verfolgungsjagd herbeigeführt habe, bei der ein Polizist getötet und vier weitere verletzt wurden.

Höchststrafe von fünf Jahren

Das Strafgesetz sieht für die beiden Anklagepunkte eine Höchststrafe von zwei Jahren vor. Das Verkehrsgesetz legt die Höchststrafe allerdings auf fünf Jahre fest, wenn ein Mensch wegen Verkehrsverstößen zu Tode kommt. Dazu kommt ein Fahrverbot von bis zu 15 Jahren.

Dass der Fahrer vor der Kontrolle gewendet hat, stellt für sich nur eine Übertretung, die mit einem Bußgeld geahndet wird dar. Fahrerflucht kann ihm nicht vorgeworfen werden, da es sich nicht um eine Unfallflucht im eigentlichen Sinne handelt. Üblicherweise ist es so, dass die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung eine ganze Bandbreite von Beschuldigungen vorbringt – auch, um alle möglichen Szenarien für die weiteren Ermittlungen offen zu halten. Nach deren Abschluss entscheidet eine Ratskammer über einen Prozess und die Anklagepunkte.

Direktes Kausalitätsverhältnis

Für ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung müsste daher nachgewiesen werden, dass es ein direktes Kausalitätsverhältnis zwischen der Flucht des Fahrers und dem Unfall gibt. Zudem wird auch geprüft werden, ob der Fahrer des Polizeibusses strafrechtlich belangt werden muss. Der geständige 37-Jährige Angeklagte wurde am Sonntag vom Untersuchungsrichter inhaftiert.

Man kann man davon ausgehen, dass damit ein klares Zeichen gesetzt werden sollte, dass eine Flucht vor der Polizei, schwerwiegende Folgen mit sich bringt. Allerdings reicht schon alleine die Alkoholfahrt aus, um die Unterbringung in U-Haft zu begründen, denn auch ohne Unfall kann diese mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Zudem muss es im Ermittlungsdossier wohl Elemente geben, die auf Flucht- und Verdunkelungsgefahr schließen lassen.