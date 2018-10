Sekunden, die ein Leben verändern

Wie ein Blitz schlägt er zu, der Hirnschlag. Jährlich sind landesweit circa 1 400 Menschen davon betroffen. Einer davon ist die heute 36-jährige Danielle Werner – ein Porträt zum Welttag des Schlaganfalls.

Die letzten Sommertage genießen, das wollten Danielle Werner und ihre Freundin vor drei Jahren an der belgischen Küste. Nach einigen gemütlichen Tagen am Strand stand am 30. August die Abreise bevor. Wie üblich verabredeten sich die Freundinnen auch an jenem Sonntagmorgen zum Frühstück am Hotelbuffet. Nichts deutete darauf hin, dass Danielle Werners Leben Minuten später auf den Kopf gestellt wird.



Die damals 33-jährige Bibliothekarin erleidet am Kaffeetisch einen Schlaganfall ...