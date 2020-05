Sekundarschule: Mit etwas Abstand

Seit rund drei Wochen läuft an Luxemburgs Sekundarschulen wieder der Unterricht, wenn auch unter anderen Vorzeichen als vor der Corona-Pandemie. In der Ettelbrücker Privatschule Sainte-Anne hat man sich an den neuen Alltag mittlerweile gewöhnt.

Was man in der Zeit des Homeschooling am meisten vermisst hat? Bei dieser Frage brauchen die Schülerinnen der 1ère technicien commerce nicht lange zu überlegen. Die Klassenkameradinnen und die anderen Schulfreundinnen. Und natürlich auch den ein oder anderen Lehrer. Vor allem natürlich der, der gerade vor ihnen sitzt.

Ein kurzes Kichern geht durch die Reihen und flugs geht der Ernst des Schulalltags auch schon wieder weiter, so wie sich dieser eben in Corona-Zeiten an der Ettelbrücker Ecole privée Sainte-Anne darstellt: In Lern- und Übungsgruppen quasi halbiert, in weit auseinandergestellten Schulbänken sitzend, mal mit Buff oder Schutzmaske auf dem Flur und im Sainte-Anne gar ohne Mittagspause ...