(str) - Am Mittwoch beginnen in den Sekundarschulen des Landes die „Premières-“ bzw. „Tréizièmes-Examen“. In diesem Jahr sind insgesamt 3.444 Schüler für die letzten Prüfungen auf der Zielgerade vor dem Abschlussdiplom eingeschrieben.

Für den 2017er Examensjahrgang haben sich erneut mehr junge Frauen als junge Männer eingeschrieben: 56,9 Prozent der Kandidaten sind weiblich.



Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen dem klassischen Sekundarunterricht und dem technischen:



Für den „Examen de fin d’études secondaires“ sind insgesamt 1.698 Schüler angemeldet, darunter 920 Mädchen und 778 Jungen.



Für den „Examen de fin d’études secondaires techniques“ sind es 1 709 Schüler, darunter 1.020 Mädchen und 689 Jungen.



Um das Technikerdiplom zu erlangen, stellen sich zwölf Kandidaten den Prüfungen – sechs Jungen und sechs Mädchen.



Darüber hinaus treten auch 25 Schüler aus Abendkursen an: 13 Frauen und zwölf Männer.



An den schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen sind insgesamt 1.244 Mitglieder aus 180 Examenskommissionen beteiligt.